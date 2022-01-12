Суддю, яка заарештувала майно Порошенка, внесли до бази "Миротворця"

Віту Бортницьку назвали "співучасницею злочинів щодо фабрикації кримінальних справ стосовно свідомо невинних осіб".

Суддя Печерського районного суду Києва Віта Бортницька потрапила до бази центру "Миротворець" за "фабрикацію справи про держзраду Порошенка". Про це свідчать дані, опубліковані на сайті центру.

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"Усвідомлені дії, спрямовані на руйнування судової системи України шляхом її дискредитації та підриву довіри до неї. Співучасник злочинів з фабрикації кримінальних справ щодо свідомо невинних осіб", — так пояснюють на сайті причину внесення української судді до бази.

[ + – ] Віта Бортницька в базі Миротворця Фото: Миротворец

Серед "злочинів" Бортницької проти України також називають "арешт майна та телерадіокомпаній (які Порошенку не належать) під свідомо сфабрикованим ДБР приводом".

Зазначимо, що Державне бюро розслідувань раніше заявило, що інформація про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал" не відповідає дійсності.

Також на сайті "Миротворця" йдеться про інші дії судді, які, ймовірно, також спричинили внесення її до бази.

Серед них:

відправила під домашній арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді;

відмовляла у зміні запобіжного заходу підозрюваному у "справі Шеремета" Андрію Антоненку, а також відмовляла його захисту в доступі до результатів експертиз у справі;

у грудні 2019 року закрила кримінальне провадження проти колишніх нардепів "Партії регіонів" Сергія Гордієнка, Олександра Єфремова та Олександра Стояна, які звинувачуються в організації ухвалення "диктаторських законів" 16 січня 2014 року.

Центр "Миротворець"

Центр "Миротворець" позиціює себе як незалежну недержавну організацію, яка займається дослідженням ознак злочинів проти національної безпеки України, безпеки людства, миру та міжнародного правопорядку. Був створений у 2014 році, тоді на сайті почали розміщувати дані про сепаратистів, терористів, агентів Кремля та інших осіб, які, на думку власників інтернет-ресурсу, становлять загрозу нацбезпеці України.

Нещодавно центр "Миротворець" оголосив, що боротиметься з працівниками правоохоронної системи, які фабрикували кримінальні справи.

"З урахуванням того, що дії деяких працівників правоохоронної системи та судової гілки влади несуть пряму загрозу Національній безпеці України, зловживають винятковим правом, наданим їм Державою, дискредитують правоохоронні органи, Центр Миротворець збиратиме їх у Чистилищі до купи. Як бойовиків, як найманців, як військових злочинців. Бо результати їхньої діяльності завдають не меншої шкоди Національній безпеці України", — йдеться на сайті.

Нагадаємо, арешт на все майно та активи Петра Порошенка було накладено 6 січня в межах "справи про держзраду". Печерський суд Києва задовольнив клопотання Офісу генпрокурора з провадження про держзраду та сприяння тероризму з боку колишнього президента.

Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президентові загрожує до 15 років ув'язнення.