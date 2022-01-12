Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в базу "Миротворца"

Виту Бортницкую назвали "соучастницей преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц".

Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая попала в базу центра "Миротворец" за "фабрикацию дела о госизмене Порошенко". Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте центра.

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"Осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней. Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц", — так объясняют на сайте причину внесения украинской судьи в базу.

[ + – ] Вита Бортницкая в базе Миротворца Фото: Миротворец

Среди "преступлений" Бортницкой против Украины также называют "арест имущества и телерадиокомпаний (Порошенко не принадлежат) под заведомо сфабрикованным ГБР предлогом".

Отметим, что Государственное бюро расследований ранее заявило, что информация об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал" не соответствует действительности.

Также на сайте "Миротворца" говорится о других действиях судьи, которые, вероятно, также стали причиной внесения ее в базу.

Среди них:

отправила под домашний арест нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который обвиняется в госизмене;

отказывала в изменении меры пресечения подозреваемому по "делу Шеремета" Андрею Антоненко, а также отказывала его защите в доступе к результатам экспертиз в деле;

в декабре 2019 года закрыла уголовное производство против бывших нардепов "Партии регионов" Сергея Гордиенко, Александра Ефремова и Александра Стояна, обвиняемых в организации принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

Центр "Миротворец"

Центр "Миротворец" позиционирует себя как независимую негосударственную организацию, которая занимается исследованием признаков преступлений против национальной безопасности Украины, безопасности человечества, мира и международного правопорядка. Был создан в 2014 году, тогда на сайте начали размещать данные о сепаратистах, террористах, агентах Кремля и других лицах, которые, по мнению собственников интернет-ресурса, представляют угрозу нацбезопасности Украины.

Недавно центр "Миротворец" объявил, что будет бороться с работниками правоохранительной системы, которые фабриковали уголовные дела.

"С учетом того, что действия некоторых работников правоохранительной системы и судебной ветви власти несут прямую угрозу Национальной безопасности Украины, злоупотребляют исключительным правом, предоставленным им Государством, дискредитируют правоохранительные органы, Центр Миротворец будет собирать их в Чистилище в кучу. Как боевиков, как наемников, как военных преступников. Ибо результаты их деятельности наносят не меньший вред Национальной безопасности Украины", — говорится на сайте.

Напомним, арест на все имущество и активы Петра Порошенко был наложен 6 января в рамках "дела о госизмене". Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора по производству о госизмене и содействии терроризму со стороны бывшего президента.

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму за участие в незаконных поставках угля из ОРДЛО. Пятому президенту грозит до 15 лет тюрьмы.