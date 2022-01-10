"Манипулятивная информация": в ГБР опровергли арест активов "Прямого" и "5 канала"

Печерский райсуд Киева арестовал не активы вещателей, а части уставного капитала двух компаний, бенефициаром которых является пятый президент Украины.

Информация об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал" не соответствует действительности. Об этом сообщила спикер Госбюро расследований на брифинге, который транслировала пресс-служба ведомства в YouTube.

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Печерский районный суд Киева арестовал имущество пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, которое принадлежит ему на правах собственности согласно госреестру имущественных прав на недвижимое имущество и единому госреестру юридических лиц, заявили в ГБР.

"Сразу в СМИ появилось заявление защиты (адвокатов Порошенко – ред.) о том, что якобы суд арестовал активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", собственником которого является медиахолдинг "Вільні медиа". Эта информация манипулятивная и не соответствует действительности. Оба канала могут свободно продолжать работу и освещать вопросы, актуальные для нашей страны", – подчеркнули в ведомстве.

[ + – ] В ГБР уверяют, что два канала работают без ограничений

По данным ГБР, арестованы части уставного капитала ООО "Автор ТВ" и дочерней компании "ТРК НБМ Запорожье", бенефициаром которых был Порошенко по состоянию на 21 декабря 2021 года. В тоже время арест на корпоративные права указанных каналов и их активы не налагался, добавили в ГБР.

"Решение об аресте активов Порошенко не касается интересов медиахолдинга "Вільні медиа", а также телеканалов "Прямой" и "5 канал". Они работают без ограничений", – заключила спикер Госбюро.

Пресс-служба "Евросолидарности" 6 января сообщила, что Печерский районный суд Киева наложил арест на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал". В партии подчеркнули, что с ноября этого года Порошенко не управляет этими вещателями.

Лидер "Евросолидарности" в ноябре прошлого года говорил, что продал акции своих каналов "Прямой" и "5 канал" из-за "антиолигархического закона".

Напомним, что 20 декабря 2021 года в ГБР подписали для Порошенко подозрение в госизмене и содействии террористической деятельности. Он проходит в производстве о поставках угля из ОРДЛО вместе с бизнесменом Сергеем Кузярой, бывшим министром энергетики Владимиром Демчишиным и нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.