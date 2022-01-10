"Маніпулятивна інформація": у ДБР спростували арешт активів "Прямого" та "5 каналу"

Печерський райсуд Києва заарештував не активи мовників, а частини статутного капіталу двох компаній, бенефіціаром яких є п'ятий президент України.

Інформація про арешт активів телеканалів "Прямий" і "5 канал" не відповідає дійсності. Про це повідомила речниця Держбюро розслідувань на брифінгу, який транслювала пресслужба відомства в YouTube.

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Печерський районний суд Києва заарештував майно п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, яке належить йому на правах власності згідно з держреєстром майнових прав на нерухоме майно та єдиним держреєстром юридичних осіб, заявили в ДБР.

"Одразу в ЗМІ з'явилася заява захисту (адвокатів Порошенка – ред.) про те, що нібито суд заарештував активи телеканалів "Прямий" і "5 канал", власником якої є медіахолдинг "Вільні медіа". Ця інформація маніпулятивна та не відповідає дійсності. Обидва канали можуть вільно продовжувати роботу та висвітлювати питання, актуальні для нашої країни", – наголосили у відомстві.

[ + – ] У ДБР запевняють, що два канали працюють без обмежень

За даними ДБР, заарештовано частини статутного капіталу ТОВ "Автор ТВ" і дочірньої компанії "ТРК НБМ Запоріжжя", бенефіціаром яких був Порошенко станом на 21 грудня 2021 року. Водночас арешт на корпоративні права зазначених каналів і їхні активи не накладався, додали в ДБР.

"Рішення про арешт активів Порошенка не стосується інтересів медіахолдингу "Вільні медіа", а також телеканалів "Прямий" і "5 канал". Вони працюють без обмежень", — підсумувала речниця Держбюро.

Пресслужба "Євросолідарності" 6 січня повідомила, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на активи телеканалів "Прямий" і "5 канал". У партії наголосили, що з листопада цього року Порошенко не керує цими мовниками.

Лідер "Євросолідарності" в листопаді минулого року говорив, що продав акції своїх каналів "Прямий" і "5 канал" через "антіолігархічний закон".

Нагадаємо, що 20 грудня 2021 року в ДБР підписали для Порошенка підозру в держзраді та сприянні терористичній діяльності. Він проходить у провадження про постачання вугілля з ОРДЛО разом із бізнесменом Сергієм Кузярою, колишнім міністром енергетики Володимиром Демчишиним і нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.