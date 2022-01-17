У Кремлі прокоментували повернення Порошенка до України

Прессекретар президента РФ вважає, що політичним опонентам Зеленського нині "доводиться нелегко".

У Кремлі не слідкують за поверненням в Україну п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Про це сказав журналістам речник російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

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"Ні, ми за цим не стежимо", — зазначив він.

Хоча Порошенко наразі є одним із лідерів опозиції, це не є причиною для російської влади уважно стежити за ним, вважає Пєсков.

"Загалом нині політичним опонентам Зеленського доводиться нелегко в Україні. Це очевидно. Це ми фіксуємо", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці Петро Порошенко прилетів рейсовим літаком із Варшави до київського аеропорту "Жуляни". Там на нього чекав натовп його прихильників, перед якими він виступив. Зі сцени Порошенко заявив, що прямує до суду, і закликав їх прийти підтримати його під час засідання щодо обрання запобіжного заходу.

Після приземлення літака співробітники ДБР спробували вручити підозру політику прямо на паспортному контролі.

"Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!" – сказав п'ятий президент.

Наразі Печерський районний суд Києва проводить засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку.

Нагадаємо, політик є фігурантом кримінальної справи щодо постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей у 2014-2015 роках. Служба безпеки України стверджує, що через схеми, у яких брав участь тоді ще глава держави, бойовики "ДНР" та "ЛНР" отримали 200 млн гривень. Підозрюваними з цього провадження також є член ОПЗЖ Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра, а також ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

Кримінальну справу порушено за статтями "Державна зрада", "Фінансування тероризму" та "Створення терористичної організації" Кримінального кодексу України. Петру Порошенку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше Фокус писав, що спецслужби РФ можуть ліквідувати Порошенка для вторгнення в Україну. Таку думку висловив екслідер "Правого сектору", командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.