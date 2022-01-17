В Кремле прокомментировали возвращение Порошенко в Украину

Пресс-секретарь президента РФ считает, что политическим оппонентам Зеленского сейчас "приходится нелегко".

В Кремле не следят за возвращением в Украину пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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"Нет, мы за этим не следим", — отметил он.

Хотя Порошенко на данный момент является одним из лидеров оппозиции, это не является причиной для российской власти пристально следить за ним, считает Песков.

"В целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине. Это очевидно. Это мы фиксируем", — добавил он.

Напомним, сегодня утром Петр Порошенко прилетел рейсовым самолетом из Варшавы в киевский аэропорт "Жуляны". Там его ждала толпа его сторонников, перед которыми он выступил. Со сцены Порошенко заявил, что направляется в суд, и призвал их прийти поддержать его во время заседания по избранию меры пресечения.

После приземления самолета сотрудники ГБР попытались вручить подозрение политику прямо на паспортном контроле.

"Требую объяснить действия пограничников по моему недопуску на территорию Украины. Это – нарушение закона!", – сказал пятый президент.

Сейчас Печерский районный суд Киева проводит заседание по избранию меры пресечения Порошенко.

Напомним, политик является фигурантом уголовного дела о поставках угля из неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей в 2014-2015 годах. Служба безопасности Украины утверждает, что из-за схем, в которых участвовал тогда еще глава государства, боевики "ДНР" и "ЛНР" получили 200 млн гривен. Подозреваемыми по этому производству также проходят член ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра, а также экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Государственная измена", "Финансирование терроризма" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Петру Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Фокус писал, что спецслужбы РФ могут ликвидировать Порошенко для вторжения в Украину. Такое мнение высказал экс-лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.