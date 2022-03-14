"Ще є шанс": Янукович зізнався, що звертався до Зеленського з пропозицією щодо Донбасу

Експрезидент стверджує, що пропонував Зеленському "план із врегулювання ситуації" на Донбасі, але "отримав відмову".

Політик-утікач Віктор Янукович вважає, що "ще є шанс" зупинити трагедію в Україні. Про це повідомляють РІА-Новини, посилаючись на власне інтерв'ю з Віктором Януковичем.

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Як пише російське видання, Янукович заявив, що "план щодо імплементації Мінських угод не змогли схвалити за 7 років через Україну та США". Також за словами Януковича, "офіційні особи України навмисне саботували питання мирного врегулювання".

Крім того, РІА пише, що Віктор Янукович пропонував українському гаранту Володимиру Зеленському "план врегулювання на Донбасі, але отримав відмову".

В інтерв'ю втікач експрезидент України також заявив, що "шанс зупинити трагедію в Україні ще є", і що "за Порошенка — не солодко, а за Зеленського — не смішно".

Нагадаємо, 2 березня видання "Українська правда" повідомило про те, що Росія готує спецоперацію щодо повернення Віктора Януковича. За даними журналістів, експрезидента-втікача доставили до Мінська для можливого оголошення його "легітимним" главою України.

8 березня Віктор Янукович закликав чинного главу держави "зупинити війну в Україні" та капітулювати перед РФ. Також він заявив, що його втеча у 2014 році була єдиною можливістю для запобігання "кровопролиттю на всій території країни".

Поява прізвищ Віктора Януковича або Юрія Бойка в інформаційному полі експерти пояснюють як спробу РФ продемонструвати відкрите нав'язування своєї точки зору. Фокус у своїй статті пояснював, чому експрезидент Віктор Янукович може повернутися в Україну тільки на ланцюгу.