Экс-президент утверждает, что предлагал Зеленскому "план по урегулированию ситуации" на Донбассе, но "получил отказ"

Беглый политик Виктор Янукович считает, что "еще есть шанс" остановить трагедию в Украине. Об этом сообщают РИА-новости, ссылаясь на собственное интервью с Виктором Януковичем.

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Как пишет российское издание, Янукович заявил, что "план по имплементации Минских соглашений не смогли одобрить за 7 лет из-за Украины и США". Также по словам Януковича, "официальные лица Украины умышленно саботировали вопрос мирного урегулирования".

Кроме того, РИА пишет, что Виктор Янукович предлагал украинскому гаранту Владимиру Зеленскому "план урегулирования на Донбассе, но получил отказ".

В интервью беглый экс-президент Украины также заявил, что "шанс остановить трагедию в Украине еще есть", и что "при Порошенко — не сладко, а при Зеленском — не смешно".

Напомним, 2 марта издание "Украинская правда" сообщило о том, что Россия готовит спецоперацию по возвращению Виктора Януковича. По данным журналистов, беглого экс-президента доставили в Минск для возможного объявления его "легитимным" главой Украины.

8 марта Виктор Янукович призвал действующего главу государства "остановить войну в Украине" и капитулировать перед РФ. Также он заявил, что его побег в 2014 году был единственной возможностью для предотвращения "кровопролития на всей территории страны".

Появление фамилий Виктора Януковича или Юрия Бойка в информационном поле, эксперты объясняют как попытку РФ продемонстрировать открытое навязывание своей точки зрения. Фокус в своей статье объяснял, почему беглый экс-президент Виктор Янукович может вернуться в Украину только на цепи.