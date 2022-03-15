Делегації України та РФ знову взяли паузу у переговорах: у Зеленського назвали причину

Радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що під час "важкого та в'язкого" переговорного процесу виникли "принципові протиріччя".

У переговорному процесі між делегаціями України та РФ щодо повномасштабної війни знову взято паузу — зустріч продовжиться у середу, 16 березня. Про це у своєму Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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Зокрема, представник ОП охарактеризував переговори з російською стороною як "дуже важкі та в'язкі". Подоляк також повідомив про наявність "принципових протиріч" у позиціях делегацій, але запевнив, що "простір для компромісу є точно".

Радник глави Офісу президента уточнив, що під час паузи делегації продовжать роботу у підгрупах.

[ + – ] Твіт Подоляка

Зазначимо, що четвертий раунд переговорів таким чином розтягнеться щонайменше на три дні — перша зустріч у форматі відеоконференції відбулася у понеділок, 14 березня.

Також ми писали про те, як пройшов третій раунд переговорного процесу між Україною та РФ.

Тим часом, 15 березня триває вже двадцятий день повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, відомо, що противник намагається закріпитися в окупованих населених пунктах Сумської області. Докладніше про актуальний стан справ на фронті читайте у матеріалі Фокусу.