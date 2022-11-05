У Держдумі РФ заявили, що Україна готується до війни з Білоруссю

Україна, на думку топчиновника Костянтина Затуліна, веде війну з Росією і хоче за підтримки Польщі розв'язати новий конфлікт у Білорусі.

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Перший заступник комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках зі співвітчизниками Костянтин Затулін вважає, що Україна веде підготовку до війни з Білоруссю, про що свідчить нібито перехоплений український безпілотник поряд із кордоном. Про це йдеться в інтерв'ю чиновника радіостанції "Говорить Москва". Він упевнений, що йдеться не лише про підготовку протестних акцій у Мінську, а й збройне вторгнення до країни.

"Україна, вочевидь, ворожа сьогоднішній Білорусії, як і Росії. З Росією вона веде війну, а з Білоруссю вона до неї готується. Тому випадок з цим дроном і з якимись іншими речами можна розглядати як елементи тієї нервозності, яка виникає на білорусько-українському кордоні. Ми не знаємо точно, як далеко це заведе Україну та її союзників. Зрозуміло, у всякому разі, що Росія та Білорусь мають бути дуже уважними. Саме тому там створено спільне угруповання і проводяться найближчим часом такі масштабні військові навчання", – вважає Затулін.

Політик запевняє, що Україна побоюється можливої підтримки Росії Білоруссю під час "воєнної операції". Мало того, не відкидає, що в конфлікт вклиниться ще одна країна.

"Польща може спробувати якось чинити тиск на Білорусь, а то й вторгнутися в Білорусь, спробувати спровокувати якісь внутрішні заворушення, привезти на своїх багнетах, наприклад, з Польщі або Литви емігрантських білоруських політичних діячів, які там влаштувалися", — висловився чиновник.

За інформацією Держприкордонкомітету РБ, український безпілотник, обладнаний системою інфрачервоного бачення, нібито перехопили в Гомельській області на півдні Білорусії 2 листопада. Стверджується, що "аналіз знятих пристроєм фотографій та відеозаписів говорить про використання його для тренувань скидання вибухових пристроїв, а також проведення розвідки".

Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу Офіс президента офіційно не коментував пропагандистську заяву Костянтина Затуліна про те, що Україна та Польща нібито хочуть розв'язати війну у Білорусі.

Тим часом президент Білорусі схвалив проєкт угоди з РФ щодо створення навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил двох країн. За інформацією Генштабу ЗСУ, під виглядом навчальних зборів у Білорусі відбувається прихована мобілізація. Військове керівництво України повідомило, що ЗС РФ можуть сформувати угруповання для наступу з Білорусі не раніше, ніж за два-три місяці.

Нагадаємо, Лукашенко також заявив, що Мінськ і Москва домовилися про створення у космосі спільного супутникового угруповання.