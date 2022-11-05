В Госдуме РФ заявили, что Украина готовится к войне с Беларусью

Украина, по мнению топ-чиновника Константина Затулина, ведет войну с Россией, и хочет при поддержке Польши развязать новый конфликт в Беларуси.

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Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что Украина ведет подготовку к войне с Беларусью, о чем свидетельствует якобы перехваченный украинский беспилотник рядом с границей. Об этом говорится в интервью чиновника радиостанции "Говорит Москва". Он уверен, что речь идет не только о подготовке протестных акций в Минске, но и вооруженном вторжении в страну.

"Украина, очевидно, враждебна сегодняшней Белоруссии, как и России. С Россией она ведет войну, а с Белоруссией она к ней готовится. Поэтому случай с этим дроном и с какими-то другими вещами можно рассматривать как элементы той нервозности, которая возникает на белорусско-украинской границе. Мы не знаем точно, как далеко это заведет Украину и ее союзников. Ясно, во всяком случае, что Россия и Белоруссия должны быть очень внимательны. Именно потому там создана совместная группировка и проводятся в ближайшее время такие масштабные военные учения", – считает Затулин.

Политик уверяет, что Украина опасается возможной поддержки России Беларусью в ходе "военной операции". Более того, не исключает, что в конфликт ввяжется еще одна страна.

"Польша,может попробовать каким-то образом оказать давление на Белоруссию, а то и вторгнуться в Белоруссию, попробовать спровоцировать какие-то внутренние беспорядки, привезти на своих штыках, например, из Польши или Литвы эмигрантских белорусских политических деятелей, которые там обосновались", – высказался чиновник.

По информации Госпогранкомитета РБ, украинский беспилотник, оборудованный системой инфракрасного видения, якобы был перехвачен в Гомельской области на юге Белоруссии 2 ноября. Утверждается, что "анализ снятых устройством фотографий и видеозаписей говорит об использовании его для тренировок сброса взрывных устройств, а также ведения разведки".

Тем временем президент Беларуси одобрил проект соглашения с РФ по созданию учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил двух стран. По информации Генштаба ВСУ, под видом учебных сборов в Беларуси проходит скрытая мобилизация. Военное руководство Украины сообщило, что ВС РФ могут сформировать группировки для наступления из Беларуси не ранее, чем через два-три месяца.

Напомним, Лукашенко также заявил, что Минск и Москва договорились о создании в космосе совместной спутниковой группировки.