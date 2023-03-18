У Придністров'ї заявили про затримання двох людей, причетних до "теракту СБУ" (відео)

У невизнаній республіці стверджують, що затримані не брали прямої участі у підготовці до диверсії.

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У невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці" (ПМР) затримали ще двох людей, які нібито причетні до підготовки "теракту" у Тирасполі Службою безпеки України. Про це 17 березня повідомив "генпрокурор ПМР" Анатолій Гурецький в ефірі телеканалу "Первый Приднестровский",

При цьому Гурецький зазначив, що затримані не брали прямої участі у підготовці теракту, обидва вони є уродженцями Придністров'я.

Затримані "причетні до того, що сталося", повідомив "генпрокурор ПМР"

"Додатково затримано ще двох осіб. Причетні до того, що сталося, але не з точки зору участі до підготовки теракту, а в тому чи іншому сприянні, скажімо так. Це громадяни Придністров'я. Зараз триває дуже інтенсивна робота в усіх напрямках. З перевірки контактів, місць проживання, у великій кількості проводилися обшуки", — розповів Гурецький.

"Теракт" СБУ в Придністров'ї

9 березня Придністров'я звинуватило СБУ в плануванні замаху на "президента" невизнаної республіки Вадима Красносільського та теракту в центрі Тирасполя. За інформацією т. зв. "придністровських правоохоронців" завдання організувати "теракт" отримав якийсь В'ячеслав Кисничан, який нібито співпрацював з українською Службою безпеки. Водночас Молдова заявила, що її служби не фіксували жодної "підготовки до теракту" в Придністров'ї.

10 березня адміністрація відеохостингу YouTube видалила відео так званого "слідчого комітету Придністров'я" про нібито підготовку замаху на "президента" невизнаної республіки Вадима Красносільського.

14 березня місцевий телеканал "Первый Приднестровский" випустив сюжет про нібито підготовку теракту проти делегації ОБСЄ, коли вона приїжджала на переговори до міста Бендери 14 лютого. Подробиці про "теракт", що готується, розповів затриманий раніше силовиками В'ячеслав Кисничан.