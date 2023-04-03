Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом, — канцелярія Дуди

В межах поїздки український лідер планує провести зустріч з громадянами Польщі та України в Королівському замку. Про візит Зеленського до Варшави натякали ще наприкінці березня, однак у польському МЗС відмовилися оприлюднити деталі з міркувань безпеки.

Related video

Президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом 5 квітня. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

"У середу, 5 квітня, очікуємо офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. Президент України у середу вдень у Королівському замку зустріне поляків та українців, які проживають у нас", — проінформував заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

Інших подробиць візиту Зеленського до Польщі не розголошують.

Зазначимо, що ще у березні у МЗС Польщі натякнули на візит Володимира Зеленського до Варшави. У дипвідомстві зазначили, що поїздка має відбутися найближчим часом, проте будь-які подробиці відмовилися повідомляти через міркування безпеки.

Нагадаємо, що 11 січня президенти Польщі та Литви — Володимир Зеленський, Анджей Дуда та Гітанас Науседа підтвердили невід'ємне право України на захист свого суверенітету й територіальної цілісності, висловили бажання співпрацювати в процесі відновлення України після закінчення конфлікту. Вони підписали спільну декларацію президентів "Люблінського трикутника".

Президент Польщі Анджей Дуда заявив 16 березня, що Україні передадуть 4 винищувачі МіГ-29. Також польський лідер заявив, що решту літаків готують до передавання, однак точна кількість не називається. Також він додав, що Повітряні сили України отримають літаки, передані Польщі з НДР на початку 1990-х років.

За словами президента України Володимира Зеленського, Польща, Іспанія, Португалія і Фінляндія готові передати Україні необхідну воєнну техніку, але не можуть цього зробити без дозволу "країни, яка має права".