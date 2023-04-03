Зеленский посетит Польшу с официальным визитом, — канцелярия Дуды

В рамках поездки украинский лидер намерен провести встречу с гражданами Польши и Украины в Королевском замке. О визите Зеленского в Варшаву намекали еще в конце марта, однако в польском МИДе отказались обнародовать детали из соображений безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу с официальным визитом 5 апреля. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

"В среду, 5 апреля, ожидаем официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Президент Украины в среду днем в Королевском замке встретит проживающих у нас поляков и украинцев", — проинформировал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Других подробностей визита Зеленского в Польшу не разглашают.

Отметим, что еще в марте в МИД Польши намекнули на визит Владимира Зеленского в Варшаву. В дипведомстве отметили, что поездка должна состояться в ближайшее время, однако любые подробности отказались сообщать из-за соображений безопасности.

Напомним, что 11 января президенты Польши и Литвы Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа подтвердили неотъемлемое право Украины на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, выразили желание сотрудничать в процессе восстановления Украины после окончания конфликта. Они подписали общую декларацию президентов "Люблинского треугольника".

Президент Польши Анджей Дуда заявил 16 марта, что Украине передадут 4 истребителя МиГ-29. Также польский лидер заявил, что остальные самолеты готовят к передаче, однако точное количество не называется. Также он добавил, что воздушные силы Украины получат самолеты, переданные Польше из ГДР в начале 1990-х годов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Польша, Испания, Португалия и Финляндия готовы передать Украине необходимую военную технику, но не могут этого сделать без разрешения "страны, имеющей права".