"Також є земля під посольством": у Кремлі прокоментували розрив договору оренди Київрадою

Київські депутати проголосували за розрив договору про оренду приміщень з посольством РФ. Прессекретар президента Росії заявив, що Кремль вживатиме "відповідні заходи".

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Сьогодні, 21 квітня, у Кремлі прокоментували рішення Київради розірвати договір про оренду приміщення з посольством РФ. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков анонсував відповідь Москви. Про це відомо з матеріалу ТАСС.

"Тут також є земля під посольством України й так далі. Тому очевидно, що будуть відповідні заходи вживатися", — сказав він журналістам.

Про те, що Київрада 20 жовтня розірвала договір оренди приміщення з посольством країни-агресорки, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, депутати також звернулись до Кабміну щодо повернення майна установи у власність держави.

Рішення розірвати договір підтримали 73 депутати. Будинок, про який йдеться, знаходить за адресою: Повітрофлотський проспект, 27.

Нагадаємо, 20 квітня міністр закордонних справ Туреччини пояснив, чому країна не запроваджує санкції проти Росії. Він заявив, що турецьке керівництво "врятувало світ".

Сьогодні, 21 квітня, представник окупаційної влади Донецької області заявив, що російським окупантам вдалося взяти захисників Бахмуту у "котел". На ці слова відреагував український військовий, що перебуває у місті.

Раніше, 18 квітня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядатиме тільки ті мирні ініціативи щодо війни в Україні, в яких враховуються інтереси країни-агресорки.