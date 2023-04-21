"Также есть земля под посольством": в Кремле прокомментировали разрыв договора аренды Киевсоветом

Киевские депутаты проголосовали за разрыв договора об аренде помещений с посольством РФ. Пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль примет "соответствующие меры".

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Сегодня, 21 апреля, в Кремле прокомментировали решение Киевсовета расторгнуть договор об аренде помещения с посольством РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал ответ Москвы. Об этом известно из материала ТАСС.

"Здесь также есть земля под посольством Украины и так далее. Поэтому очевидно, что будут соответствующие меры приниматься", — сказал он журналистам.

О том, что Киевсовет 20 октября расторг договор аренды помещения с посольством страны-агрессорки, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, депутаты также обратились в Кабмин по поводу возвращения имущества учреждения в собственность государства.

Решение о расторжении договора поддержали 73 депутата. Дом, о котором идет речь, находится по адресу: Воздухофлотский проспект, 27.

Напомним, 20 апреля министр иностранных дел Турции объяснил, почему страна не вводит санкции против России. Он заявил, что турецкое руководство "спасло мир".

Сегодня, 21 апреля, представитель оккупационных властей Донецкой области заявил, что российским оккупантам удалось взять защитников Бахмута в "котел". На эти слова отреагировал находящийся в городе украинский военный.

Ранее, 18 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет рассматривать только те мирные инициативы на счет войны в Украине, в которых учитываются интересы страны-агрессоры.