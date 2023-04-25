Компроміс, а не рішення: у Польщі назвали варіант завершення війни в Україні

Компромісний результат — це лише відстрочка нових небезпек у найближчому майбутньому. Вторгнення РФ змушує серйозно поставитися до зміцнення польської армії, упевнений експрем'єр Ярослав Качинський.

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Повномасштабна війна Росії з Україною може закінчитися досягненням компромісу, а не повним врегулюванням. Про це заявив голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість", експрем'єр Ярослав Качинський на конференції у Варшавській військовій академії, пише агентство PAP.

"Сьогодні ми не знаємо, чим може закінчитися війна в Україні. Є ознаки того, що вона може закінчитись певним компромісом", — сказав політик.

Качинський висловив співчуття такому розвитку подій. Компроміс означатиме появу нових небезпек незабаром, упевнений він.

"Ми не бажаємо такого рішення. Ми повністю підтримуємо бажання українців звільнити всю територію, але не все залежить від нас", — додав голова партії.

Експрем'єр закликав серйозно поставитися до питання обороноздатності Польщі та зміцнення її армії. Качинський вважає, що треба готуватися до будь-якого розвитку подій.

"Війна в Україні показала, що чисельність та озброєння армії мають бути на достатньому рівні. Це стосується різних бойових аспектів — відбиття повітряних атак, вогневої потужності та можливості наступати", — заявив він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словаччини виступили проти діалогу з РФ. Голови урядів упевнені, що діалог із Кремлем нагадує розмову зі стіною.

Пентагон 24 квітня заявив про терміни підготовки танкових екіпажів ЗСУ та передачу американських танків М1 Abrams. За словами представника Міноборони США Патріка Райдера, це відбудеться до кінця цього року.

Росія, за даними аналітиків команди Molfar, створила 37 приватних військових компаній для ведення гібридних війн та терору у всіх країнах.