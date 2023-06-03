Скандал із картою без Криму: у МЗС України вимагали від Угорщини припинити провокації

В українському відомстві нагадали Будапешту про його міжнародні зобов'язання в рамках НАТО, ЄС та ООН. Дії Угорщини не сприяють швидшому відновленню миру, додали в МЗС.

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Міністерство закордонних справ України вимагає від Угорщини припинити провокації після скандалу із публікацією карти Криму у складі Росії урядом Угорщини. Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті МЗС України у суботу, 3 червня.

У МЗС зазначили, що публікація такої карти суперечить офіційній позиції Будапешта щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Міністерство підкреслило, що Угорщина має припинити провокаційні дії та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, які вона прийняла в рамках свого членства в ООН, ЄС та НАТО.

"Підігравання агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці", — зазначили в МЗС України.

Уряд Угорщини зобразив на карті Крим у складі Росії

Нагадаємо, 30 травня уряд Угорщини на своєму YouTube-каналі опублікував карту, на якій Крим зображено як частину території Росії. Ролик з картою містить заклики до миру в Україні, у ньому йдеться про страждання дітей, руйнування міст та проблеми біженців. У ньому також йдеться про можливість глобальної війни у майбутньому. У ролику наголошується на необхідності негайного початку мирних переговорів.

Провокаційні висловлювання Віктора Орбана щодо України

2 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні не проводити контрнаступ. Українське дипломатичне відомство відреагувало, закликавши Орбана не підривати єдність Європейського Союзу та засудити агресивні дії з боку Москви.

Раніше, 23 травня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив умови для закінчення війни в Україні. Він заявив, що єдиним шляхом зупинення війни є досягнення угоди між Росією та Сполученими Штатами. Орбан також висловив сподівання на перемогу Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах і закликав утриматися від критики США, вказавши на шкідливість цього бізнесу.

Декількома днями раніше, 14 травня, прем'єр-міністр Угорщини назвав Україну неіснуючою країною. За словами Віктора Орбана, війна завершиться, як тільки Європа та США припинять витрачати на утримання України десятки мільярдів доларів.