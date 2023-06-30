Кандидати на арешт: Названо прізвища генералів, кого можуть затримати слідом за Суровикіним

За словами експерта Олександра Коваленка, у Росії очікують на арешт кількох високопоставлених осіб з військового керівництва, яких вважають лояльними до ФСБ.

Related video

Після невдалого бунту, який влаштував голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, Кремль шукає заколотників. Крім заарештованого генерала армії Сергія Суровікіна, експерти називають ще кілька прізвищ кандидатів на арешт. Про це Фокусу розповів військовий і політичний оглядач групи Інформаційний спротив, експерт Олександр Коваленко.

Зокрема, серед генералів, які могли симпатизувати Пригожину називають начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва, який спершу записав власне відеозвернення, назвавши в ньому будь-які дії проти російської держави "ударом у спину країні та президенту", а потім опинився на іншому відео разом з Пригожиним у Ростові-на-Дону..

Також є підстави припускати, що під підозрою опинився й інший представник Генштабу РФ — генерал-полковник Андрій Юдін. За даними російських медіа, його звільнили з лав російських військ, потім затримали і направили в СІЗО.

Також помітно, що з інформаційного поля зник не тільки Суровікін, а й начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Він не з'являвся ні на публіці, ні на державному телебаченні після бунту "вагнерівців". Зокрема, Герасимова не було, коли Путін вручав подяки армії РФ "за запобігання громадянській війні" 27 червня. Його відсутність Міноборони РФ офіційно не коментує.

"Герасимов найімовірніше зараз у запої, у нього важкий період у житті — Пригожин хотів замінити його Суровікіним. У Герасимова є така властивість, зникати на довгий час. Він може зникати на кілька тижнів, а потім усі дивуються, чи живий він узагалі, чи не дістав поранення", — повідомив Коваленко.

Він підкреслив, що влада РФ може також звернути увагу на губернатора Тульської області Олексія Дюміна, фігуру також лояльну до ФСБ.

"Також може бути заарештовано ексзаступника Міноборони РФ генерала Михайла Мізінцева, який перейшов у ПВК "Вагнер". Його теж відносять до пулу ФСБ. Там планували поставити Суровікіна на місце Шойгу, а Мізінцева — на місце Герасимова. Якщо заарештують ще й його, то я взагалі не здивуюся", — зазначив експерт.

Раніше російські медіа повідомляли, що головнокомандувача повітряно-космічними силами РФ Сергія Суровікіна помістили в СІЗО "Лефортово". Водночас донька генерала цю інформацію спростовує. "Нічого не сталося", — коментує вона повідомлення про арешт батька.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Арешт генерала Суровікіна. Як позначаться на війні в Україні репресії проти російських генералів".