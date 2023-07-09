Заступник голови МЗС України Андрій Мельник послав до біса депутата Бундестагу

Жорстка реакція українського дипломата була викликана словами Ральфа Штегнера, який заявив, що касетні боєприпаси перебувають "поза законом" на міжнародному рівні.

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Заступник голови МЗС України Андрій Мельник різко відреагував на слова депутата Бундестагу Ральфа Штегнера, який розкритикував рішення США про постачання Україні касетних боєприпасів. У відповідь на твіт німецького депутата, Мельник послав його до біса "зі своїми порадами" і сказав, що політик "не знає, про що говорить".

Штенгер вирішив дати оцінку ідеї надання Україні касетних боєприпасів. У своєму Twitter німецький політик написав, що це озброєння перебуває "поза законом" на міжнародному рівні. За його словами, якщо США захищають порядок і цінності, то не можуть надавати касетні боєприпаси.

"Використання касетних боєприпасів справедливо оголошено поза законом на міжнародному рівні. Ті, хто діє в ім'я міжнародного порядку і цінностей, не постачають таку зброю. Навіть в Україну", — заявив Штегнер.

Твіт викликав масу коментарів, зокрема, на нього відреагував заступник голови української дипломатії Андрій Мельник. Він послав німецького політика під три чорти і порадив йому й надалі сидіти на дивані в стилі Бідермеєр.

"Ідіть до біса зі своїми порадами, пане Штегнер, ви не знаєте, про що говорите. Ви коли-небудь були на війні в Україні 500 днів? Ви відчували страждання людей? Якщо ні, то залишайтеся на своєму дивані в стилі Бідермаєр", — твітнув Мельник у відповідь Штегнеру.

Нагадаємо, що на думку американських експертів відсоток неспрацьовування касетних боєприпасів, які США мають намір надати Україні, може сягати 14%, попри заявлені 2,35%. Річ у тім, що для детонації таких снарядів ідеальними умовами є тверда поверхня, але в реальних бойових діях вони можуть потрапляти у воду, пісок або пухкий ґрунт.

Фокус раніше з'ясовував, які саме касетні боєприпаси США можуть надати Україні. Насамперед це авіаційні бомби МК-20 і 155-мм артилерійські снаряди DPICM з касетною бойовою частиною.