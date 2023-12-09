Сам винен: Байден спровокував розкол у Конгресі через Україну, — NYT

Очільник Білого дому вирішив "підсолодити" республіканців у питанні щодо мексиканського кордону, спричинивши сперечання в лавах союзників-демократів. Так Байден поставив себе в скрутне становище.

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Президент США Джо Байден сам спровокував республіканців на більш жорсткі вимоги щодо "українського питання" і спричинив розкол у лавах законодавців-демократів. І тепер військова підтримка України "висить на волосині". Про це пишуть журналісти New York Times.

Автори матеріалу нагадали, що в листопаді поточного року глава Білого дому надіслав до Конгресу прохання про допомогу Україні та Ізраїлю, додавши до нього прохання про виділення додаткових коштів на гарантування безпеки на кордоні з Мексикою. Так Байден вирішив "підсолодити" республіканців і заручитися їхньою підтримкою.

Однак такий політичний маневр поставив американського президента в скрутне становище. З одного боку, він спровокував вимоги республіканців щодо широких змін у прикордонній політиці, з іншого — з цього ж питання думки його союзників розділилися, оскільки багато демократів вважають "прикордонне питання" політичною вразливістю напередодні 2024 року.

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Подальші кроки Байдена підлили олії у вогонь, оскільки він дав зрозуміти своїм політичним опонентам, що відкритий для подальших перемовин із республіканцями Сенату після того, як вони заблокували його законопроєкт про надзвичайні витрати.

"Йому доведеться вирішити, як далеко можна зайти, поступаючись вимогам консерваторів і істотно скоротити кількість мігрантів, допущених до Сполучених Штатів, доки розглядаються їхні прохання про надання притулку", — пишуть оглядачі.

Водночас самі республіканці можуть проголосувати за допомогу Україні, якщо Байден погодиться на їхні умови щодо кордону.

"Президент Сполучених Штатів має брати в цьому участь. Усі, хто стоїть за мною, проголосують за допомогу Україні, якщо ми зможемо правильно облаштувати кордон", — сказав республіканець Ліндсі Грем.

Журналісти зазначають, що Білий дім готовий ускладнити отримання притулку в США, але республіканцям цього недостатньо, і вони вимагають більш жорстких заходів.

"У безвихідній ситуації, що склалася, суть зовнішньої політики Байдена — підтримка війни в Україні — висить на волосині", — дійшли висновку автори матеріалу.

Нагадаємо, 7 грудня Білий дім укотре закликав республіканців у Конгресі припинити протидію запропонованому пакету, який надасть десятки мільярдів доларів необхідної військової допомоги Україні. За словами прессекретаря Карін Жан-П'єр, республіканці готові зробити Путіну найбільший подарунок, на який він міг сподіватися.