Дубінського судитимуть за підроблення документів для виїзду за кордон, — Офіс Генпрокурора

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Дубінського, який підробив документи, щобі відпочити в Італії, Хорватії та Іспанії під час війни.

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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Дубінського за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України). Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Розслідуванням встановлено, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон.

У зверненні щодо дозволу на виїзд Дубінський вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько повернувся набагато раніше, ніж народний обранець.

За кордоном депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

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Заява Дубінського для виїзду за кордон: що відомо

Нардеп підготував заяву від свого імені на ім’я міністра охорони здоров’я України з проханням надати йому документи необхідні для перетину державного кордону України у зв’язку з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування.

Однак після отримання цих документів Дубінський, замість того щоб супроводжувати свого батька, перетнув державний кордон самостійно наступного дня після виїзду за кордон батька, стверджують правоохоронці.

В подальшому батько повернувся до України набагато раніше, ніж нардеп. Народний обранець перебував поза межами України понад місяць на відпочинку.

Згідно з інформацію Офісу генпрокурора під час перебування за кордоном Дубінський відвідав Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії обвинувачений зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

Раніше Фокус писав, що 13 листопада ДБР і СБУ повідомили про кримінальне провадження щодо народного депутата Олександра Дубінського за підозрою в державній зраді згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу.

За даними слідства, Дубінський був відомий на прізвисько "Буратіно", і, ймовірно, його використовували російські агенти для дестабілізації обстановки в країні, проведення інформаційних операцій проти учасників Революції Гідності й здійснення впливу на президентські вибори в США