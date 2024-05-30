"Щоб Україна могла вижити": які пропозиції озвучать на Вашингтонському саміті НАТО

Північноатлантичний альянс має визнати, що членам цієї оборонної організації загрожує новий ворог — російський імперіалізм, заявив глава МЗС Чехії. Союзники зосередяться на обороні Києва, але будуть по-особливому підтримувати Україну.

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Представники країн-членів НАТО зберуться на нараду у п'ятницю 31 травня і вирішать, як допомагатимуть Україні у випадку перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Вони не планують запрошувати країну до альянсу, але й не боятимуться можливої ескалації з боку Росії та президента Володимира Путіна. Про деталі майбутньої наради міністрів закордонних справ країн-членів НАТО розповів глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, написали на порталі Reuters.

Ліпавський зробив заяву напередодні зустрічі глав МЗС щодо питань, які обговорюватимуть 31 травня. Головна тема — що саме запропонують Україні на Вашингтонському саміті, який відбудеться у липні 2024 року. Чеський дипломат підтвердив, що запрошення до НАТО можна не очікувати, доки триває війна. Натомість буде інша допомога, щоб українці вистояли.

"Нам спочатку потрібно зробити практичні кроки для України, щоб Україна могла вижити, а потім ми можемо вести більш політичну дискусію про членство", — сказав він.

Глава МЗС Чехії перелічив, які саме рішення можна очікувати від Вашингтонського саміту.

По-перше, країни-члени НАТО повинні окреслити своє ставлення до політики Путіна і визначити, що ж є основною загрозою, пояснив Ліпавський. На його думку, основна загроза — це російський імперіалізм. Альянс і далі буде зосереджений на обороні членів і буде діяти, щоб в межах концепції оборони захистити від цього нового ворога. При цьому не варто боятись, що такі дії сприятимуть "ескалації": ескалація іде з боку Путіна, а не НАТО, впевнений чеський політик.

"Ми досить відкрито визнаємо, що загрожує європейській обороні. Це, на мій погляд, російський імперіалізм. Це буде дуже сильним сигналом Путіну, що його імперські амбіції не залишаться без контролю", — заявив міністр.

По-друге, альянс повинен створити нову систему підтримки України, яка замінить роботу Контактної групи у формат Рамштайн. У випадку перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США потрібно об'єднати партнерів на іншій платформі, якою і має стати НАТО, пояснив Ліпавський. Не слід боятись, що кількість партнерів зменшиться, оскільки зроблять усе, щоб такого не відбулось, впевнений міністр.

"Ми дуже відкриті для використання НАТО як платформи і для створення, наприклад, певного апарату, який би допоміг цьому. Я закликаю інші держави мати спільну стратегію стримування Росії, і безумовно, кожен крок, який допоможе Україні, також сприятиме цій меті", — навели на порталі позиції чеського політика.

На сторінці у соцмережі X (Twitter) Ян Ліпавський наголосив на важливості зустрічі міністрів МЗС країн-членів НАТО, яка відбудеться у Празі найближчої п'ятниці.

Зазначимо, 22 нарада у форматі "Рамштайн" відбулась 20 травня 2024 року. Кількість членів Контактної групи — 56 країн. Під час засідання партнери розв'язували питання щодо надання Україні нового пакету допомоги. Зокрема, ішлося про літаки F-16, артилерійські снаряди, зенітні ракети та засоби протиповітряної оборони, раніше писав Фокус.

Тим часом генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у травні повторив, що Україна не отримає запрошення на вступ у липні 2024 року. Також була ще одна заява щодо можливості застосування західної зброї для ударів по території РФ: політик заявив, що заборону варто було б скасувати.

Нагадуємо, у західних ЗМІ написали про можливий дозвіл США для застосування американської зброї для ударів по військових цілях РФ зброєю малого радіуса дії. Тим часом президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 6 червня Україна дізнається усі деталі щодо прибуття військових інструкторів.