Єврокомісія сьогодні порекомендує почати переговори з Україною щодо вступу до ЄС, — FT

Єврокоммісія запропонує почати практичні кроки щодо прийняття Києва та Кишинева до Євросоюзу. Коли тимчасовим головою ради ЄС стане Угорщина, це може затягнути процес.

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У п'ятницю, 7 червня, Єврокомісія має оголосити, що Україна вже відповідає раніше невиконаним критеріям для вступу до співдружності європейських держав. Про це пише британська газета Financial Times.

Серед критеріїв, на які раніше звертали увагу європейські урядовці, — антикорупційні заходи, обмеження на політичне лобіювання, декларування активів державних посадовців та захист мов національних меншин.

У такий спосіб вищий орган виконавчої влади Європейського союзу порекомендує почати переговори з офіційним Києвом, а також Молдовою про вступ до ЄС. Тим самим країнам-кандидатам хочуть послати "позитивний сигнал" про їхні прагнення вступити до ЄС.

Рекомендація Брюсселя вимагає одностайності серед урядів Євросоюзу. Однак очікується, що Угорщина заперечуватиме, посилаючись, серед іншого, на ставлення Києва до угорської меншини України.

"Рекомендації хочуть надати, поки тимчасовим головою Ради ЄС не стала Угорщина", — зазначають журналісти.

Будапешт прийме головування в ЄС 1 липня, що дасть йому додаткові важелі впливу на питання, пов'язані з Україною.

Також, як стало відомо, Грузія, яка нещодавно ухвалила закон про "іноагентів", не отримає "зеленого світла" для переговорів щодо вступу в ЄС.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року повідомлялося, що В ЄС ухвалили рішення розпочати переговори з Україною. За словами голови ЄС Шарля Мішеля, рішення європейських лідерів є "явним сигналом надії" для низки окремих країн і всього континенту. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали засідань у момент ухвалення рішення про розширення ЄС, що дало змогу Єврораді ухвалити одноголосне рішення.