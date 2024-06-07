Еврокомиссия сегодня порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, – FT

Еврокоммисия предложит начать практические шаги по принятию Киева и Кишинева в Евросоюз. Когда временным председателем совета ЕС станет Венгрия, это может затянуть процесс.

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В пятницу, 7 июня, Еврокомиссия должна объявить, что Украина уже соответствует ранее невыполненным критериям для вступления в содружество европейских государств. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Среди критериев, на которые ранее обращали внимание европейские чиновники — антикоррупционные меры, ограничения на политическое лоббирование, декларирование активов государственных чиновников и защиту языков национальных меньшинства.

Таким образом высший орган исполнительной власти Европейского союза порекомендует начать переговоры с официальным Киевом, а также Молдовой о вступлении в ЕС. Тем самым странам-кандидатам хотят послать "позитивный сигнал" об их стремлениях вступить в ЕС.

Рекомендация Брюсселя требует единогласия среди правительств Евросоюза. Однако ожидается, что Венгрия будет возражать, ссылаясь, среди прочего, на отношение Киева к венгерскому меньшинству Украины.

"Рекомендации хотят предоставить, пока временным председателем Совета ЕС не стала Венгрия", – отмечают журналисты.

Будапешт примет председательство в ЕС 1 июля, что даст ему дополнительные рычаги влияния на вопросы, связанные с Украиной.

Также, как стало известно, Грузия, недавно принявшая закон об "иноагентах", не получит "зеленый свет" для переговоров по вступлению в ЕС.

Напомним, 14 декабря 2023 года сообщалось, что В ЕС приняли решение начать переговоры с Украиной. По словам председателя ЕС Шарля Мишеля, решение европейских лидеров является "явным сигналом надежды" для ряда отдельных стран и всего континента. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседаний в момент принятия решения о расширении ЕС, что позволило Евросовету принять единогласное решение.