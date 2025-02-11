"Буде болісний компроміс": Кличко припустив, що бойові дії в Україні завершаться за 1-2 місяці (відео)

Голова Київської МДА говорить, що війна в Україні може закінчитися компромісом, який викличе невдоволення в суспільства та призведе до внутрішніх заворушень.

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Міський голова Києва Віталій Кличко припустив, що завершення війни в Україні можливе за один-два місяці. За його словами, бойові дії, ймовірно, припиняться після компромісу, який боляче сприйматиметься суспільством і може спричинити заворушення. Про це Кличко сказав під час форуму "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення" 11 лютого.

"Ми можемо моделювати закінчення бойових дій, сподіваємось, через місяць або два. Незрозуміло, на яких умовах, але впевнений, що це важко назвати позитивом. Так званий компроміс — він може бути дуже болісний для кожного українця", — сказав Віталій Кличко.

За його словами, після завершення бойових дій щонайменше третина військовослужбовців із майже мільйонної української армії перейдуть у резерв, і їм потрібно буде швидко знайти роботу. Крім того, голова Київської міської державної адміністрації сказав, що перед виборами в суспільстві може початися "боротьба на знищення".

"Я не знаю, про що ми говоримо, але якщо щось буде, ми розуміємо, що буде компроміс, який болітиме в кожного з нас. Якщо він буде. І в цей момент будуть вибори з приблизно тими самими лозунгами. Я дуже боюсь, щоб не були якісь заворушення, і не дай боже говорити про якісь громадянські протистояння, тому що ми бачимо по історії різних країн після бойових дій, враховуючи такі депресивні настрої, подібні речі вже відбувались. Тому єдність і об'єднання всіх — і гілок влади, і суспільства — це вкрай важливо", — заявив Кличко.

Нагадаємо, 10 лютого заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що в Москві не бачать зміни позиції США щодо України, однак "певні контакти" між зовнішньополітичними відомствами Росії та Сполучених Штатів відбуваються.

9 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що він готовий до будь-якого формату переговорів щодо завершення війни, якщо Україні будуть надані гарантії безпеки. Водночас він попередив, що президент РФ Володимир Путін не збирається зупинятися на російсько-українській війні.