"Будет болезненный компромисс": Кличко предположил, что боевые действия в Украине завершатся через 1-2 месяца (видео)

Глава Киевской ГГА говорит, что война в Украине может закончиться компромиссом, который вызовет недовольство у общества и приведет к внутренним беспорядкам.

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Городской голова Киева Виталий Кличко предположил, что завершение войны в Украине возможно через один-два месяца. По его словам, боевые действия, вероятно, прекратятся после компромисса, который будет болезненно восприниматься обществом и может вызвать беспорядки. Об этом Кличко сказал во время форума "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления" 11 февраля.

"Мы можем моделировать окончание боевых действий, надеемся, через месяц или два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это трудно назвать позитивом. Так называемый компромисс — он может быть очень болезненным для каждого украинца", — сказал Виталий Кличко.

По его словам, после завершения боевых действий по меньшей мере треть военнослужащих из почти миллионной украинской армии перейдут в резерв, и им нужно будет быстро найти работу. Кроме того, глава Киевской городской государственной администрации сказал, что перед выборами в обществе может начаться "борьба на уничтожение".

"Я не знаю, о чем мы говорим, но если что-то будет, мы понимаем, что будет компромисс, который будет болеть у каждого из нас. Если он будет. И в этот момент будут выборы с примерно теми же лозунгами. Я очень боюсь, чтобы не были какие-то беспорядки, и не дай бог говорить о каких-то гражданских противостояниях, потому что мы видим по истории разных стран после боевых действий, учитывая такие депрессивные настроения, подобные вещи уже происходили. Поэтому единство и объединение всех — и ветвей власти, и общества — это крайне важно", — заявил Кличко.

Напомним, 10 февраля заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве не видят изменения позиции США по Украине, однако "определенные контакты" между внешнеполитическими ведомствами России и Соединенных Штатов происходят.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он готов к любому формату переговоров по завершению войны, если Украине будут предоставлены гарантии безопасности. В то же время он предупредил, что президент РФ Владимир Путин не собирается останавливаться на российско-украинской войне.