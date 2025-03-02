Україна не отримає грошей від Штатів, якщо не прагне миру, — міністр торгівлі США (відео)

Міністр торгівлі США Говард Лутнік каже, що Дональд Трамп "вміє бути посередником": він поводиться "розумно" з Володимиром Путіним, і йому потрібна також підтримка Володимира Зеленського.

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Київ не отримає гроші від Сполучених Штатів Америки, поки президент України Володимир Зеленський не продемонструє прагнення до мирних переговорів і завершення війни, заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік в ефірі Fox News.

Лутнік стверджує, що президент США Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні та діє як миротворець.

"Він навіть сказав, що з Путіним треба поводитися розумно. Не можна казати, що Путін — терорист, а потім дзвонити йому і домовлятися про мир. Тож треба діяти збалансовано. Дональд Трамп знає, як бути посередником. Він знає, як це врегулювати. І йому потрібна підтримка Зеленського. А Зеленський мав почути прямо від спонсора — США: ми не дамо вам гроші, якщо ви тут не заради миру", — сказав Лутнік.

За його словами, у Білому дому було все підготовлено для підписання угоди про корисні копалини, але українська делегація зруйнувала плани.

"У нас були розставлені столи для підпису. Це все було задумано, щоб все було красиво. А замість цього ми пообідали самі, без делегації Зеленського, тому що вони приїхали не заради миру", — сказав міністр торгівлі.

Водночас вимоги президента України Володимира Зеленського щодо гарантій безпеки він назвав "нерозумними", бо США не можуть надати їх, поки триває війна з Росією.

Нагадаємо, прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт 1 березня заявила, що адміністрація президента США зупиняє військову допомогу Україні, бо ставить у пріоритет мирні переговори.

Радник із національної безпеки США Майк Волц 2 березня заявив, що Києву під час мирних переговорів доведеться поступитися окупованими Росією територіями, щоб РФ дала згоду на надання Україні гарантій безпеки.

Володимир Зеленський в інтерв'ю 1 березня після суперечки з президентом США Дональдом Трампом сказав, що Україна готова до миру, і він буде встановлюватися дипломатичним шляхом, але ми маємо бути в сильній позиції під час переговорів і нам потрібні гарантії.