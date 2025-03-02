Украина не получит денег от Штатов, если не хочет мира, — министр торговли США (видео)

Министр торговли США Говард Лутник говорит, что Дональд Трамп "умеет быть посредником": он ведет себя "разумно" с Владимиром Путиным, и ему нужна также поддержка Владимира Зеленского.

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Киев не получит деньги от Соединенных Штатов Америки, пока президент Украины Владимир Зеленский не продемонстрирует стремление к мирным переговорам и завершению войны, заявил министр торговли США Говард Лутник в эфире Fox News.

Лутник утверждает, что президент США Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине и действует как миротворец.

"Он даже сказал, что с Путиным надо вести себя разумно. Нельзя говорить, что Путин — террорист, а потом звонить ему и договариваться о мире. Поэтому надо действовать сбалансировано. Дональд Трамп знает, как быть посредником. Он знает, как это урегулировать. И ему нужна поддержка Зеленского. А Зеленский должен был услышать прямо от спонсора — США: мы не дадим вам деньги, если вы здесь не ради мира", — сказал Лутник.

По его словам, в Белом доме было все подготовлено для подписания соглашения о полезных ископаемых, но украинская делегация разрушила планы.

"У нас были расставлены столы для подписи. Это все было задумано, чтобы все было красиво. А вместо этого мы пообедали сами, без делегации Зеленского, потому что они приехали не ради мира", — сказал министр торговли.

В то же время требования президента Украины Владимира Зеленского относительно гарантий безопасности он назвал "глупыми", потому что США не могут предоставить их, пока идет война с Россией.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 1 марта заявила, что администрация президента США останавливает военную помощь Украине, потому что ставит в приоритет мирные переговоры.

Советник по национальной безопасности США Майк Волц 2 марта заявил, что Киеву в ходе мирных переговоров придется уступить оккупированные Россией территории, чтобы РФ дала согласие на предоставление Украине гарантий безопасности.

Владимир Зеленский в интервью 1 марта после спора с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Украина готова к миру, и он будет устанавливаться дипломатическим путем, но мы должны быть в сильной позиции во время переговоров и нам нужны гарантии.