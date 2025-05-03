Перемир'я з РФ до 9 травня: Зеленський відкинув пропозицію Путіна (оновлюється)

Президент України Володимир Зеленський вважає ініціативу Володимира Путіна щодо встановлення перемир'я на три дні з 7 по 9 травня "театральною постановкою".

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Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

Глава держави впевнений, що має бути встановлено безумовне припинення вогню. Цю модель запропонували американці, Київ іде за нею.

"З цієї дати або з іншої, бажано раніше. Давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Неможливо за три, п'ять, сім днів ні про що домовитися", — вказав Зеленський.

Україна не може забезпечити представникам інших країн безпеку під час їхнього перебування в Москві на параді 9 травня. Російська сторона може вчиняти щодо них будь-які дії і звинувачувати в цьому Україну.

"Українська сторона не може нести відповідальність за те, що відбувається в Росії", — зауважив Володимир Зеленський.

За його словами, РФ може робити різні речі кроки: підпали, підриви та інше. Саме тому Київ не рекомендує з огляду безпеки відвідувати територію Росії в ці дні.

"А якщо ви це робите — не питайте нас. Це ваше особисте рішення", — додав президент України.