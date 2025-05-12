"Усі зусилля для досягнення миру": Китай підтримує припинення вогню між Україною та РФ

Китай підтримує всі зусилля, направлені на політичне врегулювання "української кризи", зокрема йдеться й про запропоноване Україною та її європейськими партнерами і Сполученими Штатами 30-денне припинення вогню.

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Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, пише Укрінформ.

"Щодо "української кризи" (так у КНР називають російську війну проти України – ред.) позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", — сказав Лінь.

За його словами, в Пекіні сподіваються, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог та переговори для досягнення справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, і зрештою досягнуть політичного врегулювання "кризи".

"Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із "кризи" є діалог та переговори", — підкреслив речник зовнішньополітичного відомства.

Він також відповів на прохання Укрінформу прокоментувати слова президента США Дональда Трампа про необхідність активнішої участі великих держав, зокрема Туреччини і КНР, для припинення російсько-української війни.

"Китай готовий, враховуючи побажання зацікавлених сторін, співпрацювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні "кризи" й досягненні довгострокового миру", — заявив дипломат.

30-денне припинення вогню та переговори: що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним у Стамбулі, якщо РФ погодиться на припинення вогню з 12 травня.

Дональд Трамп зі свого боку закликає Україну негайно погодитися на переговори з Росією в Стамбулі 15 травня і не чекати припинення вогню.

Фокус також писав, що прямі переговори Росії з Україною, запропоновані Путіним, — черговий "розводняк" з його боку, упевнений аналітик Олександр Кочетков. Путін не піде на реальні мирні переговори, поки в нього є гроші на продовження війни і його війська продовжують повзучий наступ.

Зокрема, голова Офісу президента Андрій Єрмак впевнений, що переговори мають відбутись лише після припинення вогню, інакше Росія "буде водити всіх за ніс".

Водночас нардеп Гончаренко заявив, що протягом 2022-2024 років Україна та Росія проводили таємні прямі переговори. Зустрічі проходили на Аравійському півострові.