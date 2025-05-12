"Все усилия для достижения мира": Китай поддерживает прекращение огня между Украиной и РФ

Китай поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование "украинского кризиса", в том числе речь идет и о предложенном Украиной и ее европейскими партнерами и Соединенными Штатами 30-дневном прекращении огня.

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Об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет Укринформ.

"Относительно "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую войну против Украины — ред.) позиция Китая является последовательной и четкой. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира", — сказал Линь.

По его словам, в Пекине надеются, что стороны конфликта смогут продолжать диалог и переговоры для достижения справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, и в конце концов достигнут политического урегулирования "кризиса".

"Мы всегда считали и продолжаем настаивать на том, что единственным жизнеспособным выходом из "кризиса" является диалог и переговоры", — подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства.

Он также ответил на просьбу Укринформа прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о необходимости более активного участия крупных государств, в частности Турции и КНР, для прекращения российско-украинской войны.

"Китай готов, учитывая пожелания заинтересованных сторон, сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в разрешении "кризиса" и достижении долгосрочного мира", — заявил дипломат.

30-дневное прекращение огня и переговоры: что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, если РФ согласится на прекращение огня с 12 мая.

Дональд Трамп со своей стороны призывает Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле 15 мая и не ждать прекращения огня.

Фокус также писал, что прямые переговоры России с Украиной, предложенные Путиным, — очередной "разводняк" с его стороны, уверен аналитик Александр Кочетков. Путин не пойдет на реальные мирные переговоры, пока у него есть деньги на продолжение войны и его войска продолжают ползучее наступление.

В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что переговоры должны состояться только после прекращения огня, иначе Россия "будет водить всех за нос".

В то же время нардеп Гончаренко заявил, что в течение 2022-2024 годов Украина и Россия проводили тайные прямые переговоры. Встречи проходили на Аравийском полуострове.