Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав перелік вимог, які Кремль хоче юридично закріпити в потенційній мирній угоді з Україною. Серед них є "демілітаризація та денацифікація України", а також скасування антиросійських санкцій і повернення Москві вилучених західними країнами активів.

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В інтерв'ю угорській газеті Magyar Nemzet Сергій Лавров заявив, що РФ "була і є відкритою до політико-дипломатичного врегулювання українського конфлікту". Голова МЗС Росії стверджує, що Москва прагне не припинення вогню, а "тривалого миру".

За словами Лаврова, Кремлю "не потрібна пауза", яку Україна могла б використати для "перегрупування військ і зміцнення своїх військових можливостей".

Сергій Лавров озвучив вимоги РФ до мирної угоди

Російський міністр закордонних справ заявив, що Росія вимагає включення до мирного договору:

визнання в міжнародному праві російськими окупованих територій України: Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей;

"демілітаризації та денацифікації України";

скасування антиросійських санкцій;

відкликання судових претензій до РФ;

повернення Росії активів, вилучених на Заході.

Також Лавров додав, що наразі обговорюється дата третього раунду прямих переговорів з українською стороною. Попередні зустрічі делегацій Росії та України відбулися 16 травня і 2 червня.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо 1 червня провів телефонну розмову з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим і "поспівчував" Росії через інциденти на залізниці. Також держсекретар повторив міністру закордонних справ РФ заклики президента США Дональда Трампа повернутися до прямих мирних переговорів.

На конференції про історичні південноруські землі у травні Сергій Лавров оголосив "боротьбу з владою Зеленського" та заявив, що РФ хоче "звільнити" всю Україну від "хунти".