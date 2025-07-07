Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал перечень требований, которые Кремль хочет юридически закрепить в потенциальном мирном соглашении с Украиной. Среди них есть "демилитаризация и денацификация Украины", а также отмена антироссийских санкций и возвращение Москве изъятых западными странами активов.

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В интервью венгерской газете Magyar Nemzet Сергей Лавров заявил, что РФ "была и есть открытой к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта". Глава МИД России утверждает, что Москва стремится не к прекращению огня, а к "длительному миру".

По словам Лаврова, Кремлю "не нужна пауза", которую Украина могла бы использовать для "перегруппировки войск и укрепления своих военных возможностей".

Сергей Лавров озвучил требования РФ к мирному соглашению

Российский министр иностранных дел заявил, что Россия требует включения в мирный договор:

признание в международном праве российскими оккупированных территорий Украины: Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей;

"демилитаризации и денацификации Украины";

отмены антироссийских санкций;

отзыва судебных претензий к РФ;

возвращение России активов, изъятых на Западе.

Также Лавров добавил, что сейчас обсуждается дата третьего раунда прямых переговоров с украинской стороной. Предыдущие встречи делегаций России и Украины состоялись 16 мая и 2 июня.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио 1 июня провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и "посочувствовал" России из-за инцидентов на железной дороге. Также госсекретарь повторил министру иностранных дел РФ призывы президента США Дональда Трампа вернуться к прямым мирным переговорам.

На конференции об исторических южнорусских землях в мае Сергей Лавров объявил "борьбу с властью Зеленского" и заявил, что РФ хочет "освободить" всю Украину от "хунты".