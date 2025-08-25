"Бандерівський" символ у Польщі можуть заборонити: ЗМІ дізналися реакцію України

Ініціатива президента Польщі Кароля Навроцького про заборону "бандерівського" символу може викликати негативні настрої серед українців.

Київ не виключає реакції на дії Варшави. Про це розповіли дипломатичні джерела агентства "РБК-Україна".

Навроцький підтримав зміни в законодавстві, що забороняють "бандерівський" символ. Кримінальний кодекс має зрівняти цей знак із символами німецького фашизму або радянського комунізму.

Що конкретно мається на увазі під "бандерівським" символом, президент не уточнював.

Українська влада зі свого боку аналізує "правовий вимір" ухвалених польським президентом рішень, а також як вони вплинуть на життя українців у Польщі, кажуть джерела.

Київ вдячний за всі попередні рішення Варшави на користь українців і розраховує, що нинішня польська влада дотримуватиметься прав громадян України як в інших країнах Євросоюзу.

Будь-які політизовані рішення про прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних лише посилять негативні настрої в українському суспільстві і потребуватимуть подальшої реакції, підсумував співрозмовник.

Вето Навроцького на допомогу Україні

Президент Польщі також ветував законопроєкт про продовження допомоги і спецстатусу непрацюючим українським біженцям. Редакція закону спочатку передбачала продовження тимчасового захисту громадянам України до 4 березня 2026 року.

"Ми повинні досягти соціальної справедливості. Поляки у своїй країні мають бути принаймні на рівних із гостями з України", — пояснював Навроцький.

Глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький додав, що рішення не спрямоване проти українців. Боятися не повинні ті, хто легально працює, платить податки або має бізнес.

"Саме поляки є господарями у своїй країні і повинні мати найбільші привілеї", — наголосив він.

Польща також відмовляється платити за супутниковий інтернет Starlink для України. Зберігання секретних даних опиниться під загрозою, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський вважає такий крок "допомогою Росії".

Міністерство цифровізації Польщі платить близько $50 млн на рік за те, щоб Україна користувалася інтернетом від Starlink.

Нагадаємо, група українців принесли прапори ОУН-УПА на концерт репера Макса Коржа у Варшаві. Тепер їх депортують із Польщі.

Тим часом Державне агентство України з питань кіно в січні виділило з бюджету близько 24 млн гривень на створення ігрового фільму "Чому я вбив Бандеру".