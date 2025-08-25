"Бандеровский" символ в Польше могут запретить: СМИ узнали реакцию Украины

Инициатива президента Польши Кароля Навроцкого о запрете "бандеровского" символа может вызвать негативные настроения среди украинцев.

Киев не исключает реакцию на действия Варшавы. Об этом рассказали дипломатические источники агентства "РБК-Украина".

Навроцкий поддержал изменения в законодательстве, запрещающие "бандеровский" символ. Уголовный кодекс должен уровнять данный знак с символами немецкого фашизма или советского коммунизма.

Что конкретно подразумевается под "бандеровским" символом, президент не уточнял.

Украинские власти со своей стороны анализируют "правовое измерение" принятых польским президентом решений, а также как они повлияют на жизнь украинцев в Польше, говорят источники.

Киев благодарен за все предыдущие решения Варшавы в пользу украинцев и рассчитывает, что нынешние польские власти будут соблюдать права граждан Украины как в других странах Евросоюза.

Любые политизированные решения о приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим лишь усилят негативные настроения в украинском обществе и потребуют дальнейшей реакции, подытожил собеседник.

Вето Навроцкого на помощь Украине

Президент Польши также ветировал законопроект о продлении помощи и спецстатуса неработающим украинским беженцам. Редакция закона изначально предполагала продление временной защиты гражданам Украины до 4 марта 2026 года.

"Мы должны достичь социальной справедливости. Поляки в своей стране должны быть по крайней мере на равных с гостями из Украины", — объяснял Навроцкий.

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий добавил, что решение не направлено против украинцев. Бояться не должны те, кто легально работает, платит налоги или имеет бизнес.

"Именно поляки являются хозяевами в своей стране и должны иметь наибольшие привилегии", — подчеркнул он.

Польша также отказывается платить за спутниковый интернет Starlink для Украины. Хранение секретных данных окажется под угрозой, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский посчитал такой шаг "помощью России".

Министерство цифровизации Польши платит около $50 млн в год за то, чтобы Украина пользовалась интернетом от Starlink.

Напомним, группа украинцев принесли флаги ОУН-УПА на концерт рэпера Макса Коржа в Варшаве. Теперь их депортируют из Польши.

Тем временем Государственное агентство Украины по вопросам кино в январе выделило из бюджета около 24 млн гривен на создание игрового фильма "Почему я убил Бандеру".