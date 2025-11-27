Мирний план Трампа не запрацює швидко: названо причину, — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп запропонував укласти мирну угоду між Україною та Росією, ініціювавши створення мирного плану. Він очікував, що ці перемовини підуть за сценарієм перемовин щодо врегулювання ситуації в Газі.

У той же час перемовини щодо завершення російсько-української війни навряд будуть настільки ж швидкими. Причина цього — небажання однієї зі сторін йти на поступки. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Зазначається, що Росія не проявила жодної ознаки того, що готова до миру. Зокрема, про це заявила експосол США в Україні Бріджит Брінг.

Перша версія плану, представлена минулого тижня, називалася багатьма як дуже проросійська. Вона передбачала, що Україна має відійти з усієї території Донецької області, відмовитися від наміру вступати до ЄС, закріпивши позаблоковий статус, та скоротити чисельність ЗСУ до 600 тисяч.

Росія натомість отримала б скасування санкцій, а також повернулася б до міжнародної політики, зокрема, у Велику Вісімку.

Трамп активно підтримав цю пропозицію, встановивши дедлайн для України — 27 листопада — коли Київ має підтримати цю угоду.

Утім план був розкритикований українськими та європейськими чиновниками. Зазначалося, що він є дуже проросійським. Це призвело до зустрічі в Женеві, де українська та американські делегації обговорювали зміни до плану.

Тепер зусилля перемовників направлені на те, щоб донести новий план до Росії, і, з їхніми правками, представити його Україні, щоб врахувати поступки обох країн.

Це не перша спроба досягти миру

Видання нагадує, що Дональд Трамп вже двічі намагався завершити цю війну, утім обидва рази це було безрезультатно. У квітні він заявив про "фінальну пропозицію", після чого обіцяв не допомагати в вирішенні проблем цієї війни. Наслідком стала одна з найсильніших атак Росії по Україні.

А в серпні пройшов саміт Трамп-Путін в Алясці, де сторони поговорили про мирні ініціативи, утім до жодних наслідків ці перемовини не привели.

Чому Трамп намагається знову

Переговорник Дональда Трампа, який зокрема є автором мирного плану, Стів Віткофф зараз банально має більше часу, адже він повністю переключив свою увагу з Гази на Україну, пояснює Тетяна Станова — старша наукова співробітниця Carnegie Russia Eurasia Centre.

По-друге, зазначає вона, ситуація в Україні є ще більш складною — росіяни тиснуть на фронті, а у внутрішній політиці спалахнув корупційний скандал, фігурантами якого є міністри та колишні бізнес-партнери Володимира Зеленського.

Натомість Володимир Путін надалі наголошує, що він не відступиться від вимог — окупація Донеччини, заборона на розширення НАТО тощо.

"Позиція Путіна проста: ми готові закінчити війну хоч завтра, якщо українці приймуть усі наші вимоги. Компроміси неможливі", — пояснює Станова.

За її словами, усе це робить порівняння з Газою вельми обмеженими. У тій ситуації ХАМАС був ослаблений. Ізраїль підходив до завершення своїх військових цілей. Палестинці хотіли припинення бомбардувань, а ізраїльтяни — повернення заручників. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу припустився величезної тактичної помилки, посварившись із Катаром, і це дало Трампу певні важелі тиску.

Але ситуація з Україною інша: Зеленський зберігає підтримку суспільства. Натомість Путін, який виріс у Ленінграді, де йому розповідали про тяжкість блокади, знає, що виграний час може дати йому перевагу.

Заступник директора програми "Росія-Євразія" Chatham House Ореста Луцевич пояснює, що 28-пунктний план, який було розроблено разом з росіянами, є частиною більшого плану Путіна, спрямованого на те, аби виграти ще часу для армії.

"Його цілі — зірвати виконання нафтових санкцій, які набрали чинності 21 листопада 2025 року, і затягнути ухвалення закону про вторинні санкції в Конгресі США", — зазначила Луцевич.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що Білий дім прагне спершу укласти мирну угоду щодо війни в Україні, а тоді — ухвалювати будь-які гарантії безпеки, які прагне отримати Київ.

Політичний оглядач Андрій Міселюк також вважає, що Росія намагатиметься тягнути час так само, як це було впродовж двох місяців після саміту на Алясці, але цього разу у Трампа, України та Європи немає ще двох місяців для вислуховування цих порожніх розмов.