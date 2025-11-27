Мирный план Трампа не заработает быстро: названа причина, — The Telegraph
Президент США Дональд Трамп предложил заключить мирное соглашение между Украиной и Россией, инициировав создание мирного плана. Он ожидал, что эти переговоры пойдут по сценарию переговоров по урегулированию ситуации в Газе.
В то же время переговоры по завершению российско-украинской войны вряд ли будут столь же быстрыми. Причина этого — нежелание одной из сторон идти на уступки. Об этом говорится в материале The Telegraph.
Отмечается, что Россия не проявила ни одного признака того, что готова к миру. В частности, об этом заявила экс-посол США в Украине Бриджит Бринг.
Первая версия плана, представленная на прошлой неделе, называлась многими как очень пророссийская. Она предусматривала, что Украина должна отойти со всей территории Донецкой области, отказаться от намерения вступать в ЕС, закрепив внеблоковый статус, и сократить численность ВСУ до 600 тысяч.
Россия взамен получила бы отмену санкций, а также вернулась бы в международную политику, в частности, в Большую Восьмерку.
Трамп активно поддержал это предложение, установив дедлайн для Украины — 27 ноября — когда Киев должен поддержать это соглашение.
Впрочем план был раскритикован украинскими и европейскими чиновниками. Отмечалось, что он является очень пророссийским. Это привело к встрече в Женеве, где украинская и американские делегации обсуждали изменения в план.
Теперь усилия переговорщиков направлены на то, чтобы донести новый план до России, и, с их правками, представить его Украине, чтобы учесть уступки обеих стран.Важно
Это не первая попытка достичь мира
Издание напоминает, что Дональд Трамп уже дважды пытался завершить эту войну, впрочем оба раза это было безрезультатно. В апреле он заявил о "финальном предложении", после чего обещал не помогать в решении проблем этой войны. Следствием стала одна из сильнейших атак России по Украине.
А в августе прошел саммит Трамп-Путин в Аляске, где стороны поговорили о мирных инициативах, впрочем, ни к каким последствиям эти переговоры не привели.
Почему Трамп пытается снова
Переговорщик Дональда Трампа, который в частности является автором мирного плана, Стив Уиткофф сейчас банально имеет больше времени, ведь он полностью переключил свое внимание с Газы на Украину, объясняет Татьяна Становая — старший научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Centre.
Во-вторых, отмечает она, ситуация в Украине еще более сложная — россияне давят на фронте, а во внутренней политике вспыхнул коррупционный скандал, фигурантами которого являются министры и бывшие бизнес-партнеры Владимира Зеленского.
Зато Владимир Путин в дальнейшем отмечает, что он не отступится от требований — оккупация Донецкой области, запрет на расширение НАТО и тому подобное.
"Позиция Путина проста: мы готовы закончить войну хоть завтра, если украинцы примут все наши требования. Компромиссы невозможны", — объясняет Становая.
По ее словам, все это делает сравнения с Газой весьма ограниченными. В той ситуации ХАМАС был ослаблен. Израиль подходил к завершению своих военных целей. Палестинцы хотели прекращения бомбардировок, а израильтяне — возвращения заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил огромную тактическую ошибку, поссорившись с Катаром, и это дало Трампу определенные рычаги давления.
Но ситуация с Украиной другая: Зеленский сохраняет поддержку общества. Зато Путин, выросший в Ленинграде, где ему рассказывали о тяжести блокады, знает, что выигранное время может дать ему преимущество.
Заместитель директора программы "Россия-Евразия" Chatham House Ореста Луцевич объясняет, что 28-пунктный план, который был разработан вместе с россиянами, является частью большего плана Путина, направленного на то, чтобы выиграть еще времени для армии.
"Его цели — сорвать выполнение нефтяных санкций, которые вступили в силу 21 ноября 2025 года, и затянуть принятие закона о вторичных санкциях в Конгрессе США", — отметила Луцевич.
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что Белый дом стремится сначала заключить мирное соглашение по войне в Украине, а тогда — принимать любые гарантии безопасности, которые стремится получить Киев.
Политический обозреватель Андрей Миселюк также считает, что Россия будет пытаться тянуть время так же, как это было в течение двух месяцев после саммита на Аляске, но на этот раз у Трампа, Украины и Европы нет еще двух месяцев для выслушивания этих пустых разговоров.