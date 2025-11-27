Мирный план Трампа не заработает быстро: названа причина, — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп предложил заключить мирное соглашение между Украиной и Россией, инициировав создание мирного плана. Он ожидал, что эти переговоры пойдут по сценарию переговоров по урегулированию ситуации в Газе.

В то же время переговоры по завершению российско-украинской войны вряд ли будут столь же быстрыми. Причина этого — нежелание одной из сторон идти на уступки. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Отмечается, что Россия не проявила ни одного признака того, что готова к миру. В частности, об этом заявила экс-посол США в Украине Бриджит Бринг.

Первая версия плана, представленная на прошлой неделе, называлась многими как очень пророссийская. Она предусматривала, что Украина должна отойти со всей территории Донецкой области, отказаться от намерения вступать в ЕС, закрепив внеблоковый статус, и сократить численность ВСУ до 600 тысяч.

Відео дня

Важно

28 пунктов или тяжелая зима: что известно о мирном плане США и какая реакция на него

Россия взамен получила бы отмену санкций, а также вернулась бы в международную политику, в частности, в Большую Восьмерку.

Трамп активно поддержал это предложение, установив дедлайн для Украины — 27 ноября — когда Киев должен поддержать это соглашение.

Впрочем план был раскритикован украинскими и европейскими чиновниками. Отмечалось, что он является очень пророссийским. Это привело к встрече в Женеве, где украинская и американские делегации обсуждали изменения в план.

Теперь усилия переговорщиков направлены на то, чтобы донести новый план до России, и, с их правками, представить его Украине, чтобы учесть уступки обеих стран.

Важно

Мирный план Трампа: пункт о сокращении численности ВСУ убрали, — источник Фокуса

Это не первая попытка достичь мира

Издание напоминает, что Дональд Трамп уже дважды пытался завершить эту войну, впрочем оба раза это было безрезультатно. В апреле он заявил о "финальном предложении", после чего обещал не помогать в решении проблем этой войны. Следствием стала одна из сильнейших атак России по Украине.

А в августе прошел саммит Трамп-Путин в Аляске, где стороны поговорили о мирных инициативах, впрочем, ни к каким последствиям эти переговоры не привели.

Почему Трамп пытается снова

Переговорщик Дональда Трампа, который в частности является автором мирного плана, Стив Уиткофф сейчас банально имеет больше времени, ведь он полностью переключил свое внимание с Газы на Украину, объясняет Татьяна Становая — старший научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Centre.

Во-вторых, отмечает она, ситуация в Украине еще более сложная — россияне давят на фронте, а во внутренней политике вспыхнул коррупционный скандал, фигурантами которого являются министры и бывшие бизнес-партнеры Владимира Зеленского.

Зато Владимир Путин в дальнейшем отмечает, что он не отступится от требований — оккупация Донецкой области, запрет на расширение НАТО и тому подобное.

"Позиция Путина проста: мы готовы закончить войну хоть завтра, если украинцы примут все наши требования. Компромиссы невозможны", — объясняет Становая.

По ее словам, все это делает сравнения с Газой весьма ограниченными. В той ситуации ХАМАС был ослаблен. Израиль подходил к завершению своих военных целей. Палестинцы хотели прекращения бомбардировок, а израильтяне — возвращения заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил огромную тактическую ошибку, поссорившись с Катаром, и это дало Трампу определенные рычаги давления.

Но ситуация с Украиной другая: Зеленский сохраняет поддержку общества. Зато Путин, выросший в Ленинграде, где ему рассказывали о тяжести блокады, знает, что выигранное время может дать ему преимущество.

Заместитель директора программы "Россия-Евразия" Chatham House Ореста Луцевич объясняет, что 28-пунктный план, который был разработан вместе с россиянами, является частью большего плана Путина, направленного на то, чтобы выиграть еще времени для армии.

"Его цели — сорвать выполнение нефтяных санкций, которые вступили в силу 21 ноября 2025 года, и затянуть принятие закона о вторичных санкциях в Конгрессе США", — отметила Луцевич.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что Белый дом стремится сначала заключить мирное соглашение по войне в Украине, а тогда — принимать любые гарантии безопасности, которые стремится получить Киев.

Политический обозреватель Андрей Миселюк также считает, что Россия будет пытаться тянуть время так же, как это было в течение двух месяцев после саммита на Аляске, но на этот раз у Трампа, Украины и Европы нет еще двух месяцев для выслушивания этих пустых разговоров.