Прем'єр його здивувала: Єрмак заблокував Свириденко в месенджерах, — УП

Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак заблокував у месенджерах прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Так він відреагував на те, що вона була серед тих, хто підтримав його відставку, йдеться в матеріалі "Української правди" під назвою "Остаточний Майдан, або 2025 рік у гаслах українських революцій".

Незважаючи на те, що багато хто називав Свириденко протеже Єрмака, вона, на думку журналістів, зуміла здивувати, підтримавши заколотників під час революції проти глави ОП, а те, що він її заблокував, тепер має вигляд позитивного моменту для неї.

Проте частина впливових людей досі бачать у главі уряду його креатуру.

Зазначається, що у Свириденко "якимось політичним дивом зібралося безліч своїх людей на керівних посадах у ключових міністерствах", і тепер тільки від неї залежить, чи перетвориться вона на важковаговика від політики, на якого рахуватимуться.

Прем'єр-міністерка цю інформацію ніяк не коментувала. На момент написання матеріалу останньою публікацією в неї в соцмережах була фотографія міністерки культури Тетяни Бережної, яка нещодавно стала мамою і вже прийшла на засідання Кабміну з новонародженою донькою.

"Найсвітліший підсумок останнього засідання уряду у 2025 році — це маленька донька віцепрем'єр-міністерки Тетяни Бережної, яка сьогодні була разом із нами. Думаю це точно історична подія для цієї зали і особлива — для кожного з нас. Пишаюся дуже і нашою Тетяною Василівною, і її маленькою Осакою! Народження кожного українця — це не тільки диво, але символ того, що Україна була, є і буде", — написала вона.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою глави ОП, і цією кандидатурою став Владислав Власюк, який із 2024 року був уповноваженим із санкційної політики.

Своєю чергою журналісти УП із посиланням на свої дані пишуть, що глава держави обмірковує варіант, щоб узагалі не відроджувати ОП у тому форматі, в якому він функціонував за Єрмака.

У його команді розмірковують про те, щоб частину аналітичної роботи щодо ОП передадуть до Ради нацбезпеки і оборони, а за Банковою залишать тільки патронатні функції.

Нагадаємо, 28 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Пізніше Президент Володимир Зеленський заявив, що 28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку, і видав указ про його звільнення.

За словами очевидців, рішення Зеленського звільнити його стало для Єрмака дуже несподіваним і розлютило його.

Сам Єрмак уже зробив заяву, в якій стверджує, що не тримає зла на Зеленського, бо вони завжди були друзями.

Після цього колишній глава ОП нібито заявив про свою готовність мобілізуватися, проте пізніше з'явилася інформація, що його помітили біля центрального офісу Служби зовнішньої розвідки. У ЗМІ припустили, що йому готують документи прикриття для виїзду з України.

На фронті він так і не з'явився, про що написала Тетяна Чорновол.

За інформацією ЗМІ, Зеленський і Єрмак знову активно спілкуються.