Премьер его удивила: Ермак заблокировал Свириденко в мессенджерах, — УП

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заблокировал в мессенджерах премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Так он отреагировал на то, что она была среди поддержавших его отставку, говорится в материале "Украинской правды" под названием "Окончательный Майдан, или 2025 год в лозунгах украинских революций".

Несмотря на то, что многие называли Свириденко протеже Ермака, она, по мнению журналистов, сумела удивить, поддержав мятежников во время революции против главы ОП, а то, что он ее заблокировал, теперь выглядит как позитивный момент для нее.

Тем не менее, часть влиятельных людей до сих пор видят в главе правительства его креатуру.

Отмечается, что Свириденко "каким-то политическим чудом собралось множество своих людей на руководящих должностях в ключевых министерствах", и теперь только от нее зависит, станет ли она в тяжеловеса от политики, с которым будут считаться.

Відео дня

Премьер-министр эту информацию никак не комментировала. На момент написания материала последней публикацией у нее в соцсетях была фотография министра культуры Татьяны Бережной, которая недавно стала мамой и уже пришла на заседание Кабмина с новорожденной дочерью.

"Самый светлый итог последнего заседания правительства в 2025 году — это маленькая дочь вице-премьер-министра Татьяны Бережной, которая сегодня была вместе с нами. Думаю это точно историческое событие для этого зала и особое – для каждого из нас. Горжусь очень и нашей Татьяной Васильевной, и ее маленькой Осакой! Рождение каждого украинца — это не только чудо, но символ того, что Украина была, есть и будет", – написала она.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой главы ОП, и этой кандидатурой стал Владислав Власюк, который с 2024 года был уполномоченным по санкционной политике.

В свою очередь журналисты УП со ссылкой на свои данные пишут, что глава государства обдумывает вариант, чтобы вообще не возрождать ОП в том формате, в котором он функционировал при Ермаке.

В его команде размышляют о том, чтобы часть аналитической работы по ОП передадут в Совет нацбезопасности и обороны, а за Банковой оставят только патронатные функции.

Напомним, 28 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Позже Президент Владимир Зеленский заявил, что 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке, и издал указ о его увольнении.

По словам очевидцев, решение Зеленского уволить его стало для Ермака очень неожиданным и разозлило его.

Сам Ермак уже сделал заявление, в котором утверждает, что не держит зла на Зеленского, потому что они всегда были друзьями.

После этого бывший глава ОП якобы заявил о своей готовности мобилизоваться, однако позже появилась информация, что его заметили у центрального офиса Службы внешней разведки. В СМИ предположили, что ему готовят документы прикрытия для выезда из Украины.

На фронте он так и не появился, о чем написала Татьяна Черновол.

По информации СМИ, Зеленский и Ермак снова активно общаются.