"Має бути 60 днів тиші": в Раді відповіли на "поступку" Путіна щодо виборів в Україні (відео)

Нардеп Олександр Корнієнко заявив, що для проведення виборів в Україні необхідні щонайменше 60 днів повного перемир'я. Він зазначив, що пропозиція Кремля щодо встановлення тиші на один день голосування є нереалістичною.

Про можливості проведення виборів в Україні перший заступник голови Верховної Ради, голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів 17 лютого "Укрінформу". Він нагадав, що українське законодавство наразі передбачає два терміни підготовки: 90 днів для звичайних виборів і 60 — для довгострокових.

"Тому 60 днів, про які каже президент — це дуже правильний строк, який мінімальний може бути, який дійсно має бути в повній тиші. Тут не може бути мови про якісь напівміри, як Путін каже, на один день. Це так не працює. Вибори повністю від початку виборчого процесу до дня голосування, до відліку, до підрахунку мають бути в повній тиші", — сказав парламентар.

При цьому він зазначив, що певний час також необхідний для підготовки закону, а на роботу Ради також впливають безпекові фактори.

Стосовно референдуму Корнієнко сказав, що для його ініціювання потрібно зібрати 3 млн підписів, що може бути викликом для терміну у 60 днів.

Вибори в Україні: в Раді працюють над законопроєктом

Олександр Корнієнко додав, що другою проблемою, яку має розв'язати Верховна Рада, є можливість чи неможливість проведення виборів в Україні під час дії воєнного стану, який обмежує права, зібрання та зустрічі.

"Зараз ми працюємо над тим, щоби в лютому з'явився так званий концепт, тобто каркас законопроєкту. Основні речі, які мають у нього ввійти, вони вже, так би мовити, прокльовуються", — сказав нардеп.

За його словами, дискусії ведуться щодо адміністрування в поствоєнний або особливий період, можливості голосування для військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб і біженців за кордоном, виборців на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, 26 грудня 2025 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що максимальна поступка, на яку може піти РФ для проведення виборів в Україні — припинення вогню лише в день голосування.

Член парламентського комітету з питань з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський 14 лютого казав, що провести вибори в травні неможливо, оскільки розгляд питання та організація процесу потребують значно більше часу.

Аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті за 15 лютого писали, що РФ відхилить будь-які результати виборів в Україні, оскільки прагне створення у Києві вигідного для себе проросійського уряду.