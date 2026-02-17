"Должно быть 60 дней тишины": в Раде ответили на "уступку" Путина по выборам в Украине (видео)

Нардеп Александр Корниенко заявил, что для проведения выборов в Украине необходимы не менее 60 дней полного перемирия. Он отметил, что предложение Кремля по установлению тишины на один день голосования является нереалистичным.

О возможности проведения выборов в Украине первый заместитель председателя Верховной Рады, председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал 17 февраля "Укринформу". Он напомнил, что украинское законодательство сейчас предусматривает два срока подготовки: 90 дней для обычных выборов и 60 — для долгосрочных.

"Поэтому 60 дней, о которых говорит президент — это очень правильный срок, который минимальный может быть, который действительно должен быть в полной тишине. Здесь не может быть речи о каких-то полумерах, как Путин говорит, на один день. Это так не работает. Выборы полностью от начала избирательного процесса до дня голосования, до отсчета, до подсчета должны быть в полной тишине", — сказал парламентарий.

При этом он отметил, что определенное время также необходимо для подготовки закона, а на работу Рады также влияют факторы безопасности.

Относительно референдума Корниенко сказал, что для его инициирования нужно собрать 3 млн подписей, что может быть вызовом для срока в 60 дней.

Выборы в Украине: в Раде работают над законопроектом

Александр Корниенко добавил, что второй проблемой, которую должна решить Верховная Рада, является возможность или невозможность проведения выборов в Украине во время действия военного положения, которое ограничивает права, собрания и встречи.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы в феврале появился так называемый концепт, то есть каркас законопроекта. Основные вещи, которые должны в него войти, они уже, так сказать, проклевываются", — сказал нардеп.

По его словам, дискуссии ведутся относительно администрирования в поствоенный или особый период, возможности голосования для военнослужащих, внутренне перемещенных лиц и беженцев за рубежом, избирателей на временно оккупированных территориях.

Напомним, 26 декабря 2025 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что максимальная уступка, на которую может пойти РФ для проведения выборов в Украине — прекращение огня только в день голосования.

Член парламентского комитета по вопросам по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский 14 февраля говорил, что провести выборы в мае невозможно, поскольку рассмотрение вопроса и организация процесса требуют значительно больше времени.

Аналитики американского Института изучения войны в отчете за 15 февраля писали, что РФ отклонит любые результаты выборов в Украине, поскольку стремится к созданию в Киеве выгодного для себя пророссийского правительства.