"Тищенко проти зими": в мережі показали, як нардеп прибирає сніг у Києві (відео)

Відео, у якому народний депутат Микола Тищенко нібито прибирає сніг лопатою на вулицях Києва, поширилося в соцмережах.

Відео з Миколою Тищенком, що прибирає сніг у Києві, опублікувала 17 лютого низка Telegram-каналів, зокрема "Лачен пише". При цьому на офіційних сторінках народного депутата цього ролика немає.

Автори ролику зробили на ньому напис: "Тищенко проти зими".

На відео можна побачитиТищенка, що розчищає снігоприбиральною лопатою дорогу біля бізнес-центру.

"Ми переможемо навіть сніг!" — каже він.

Микола Тищенко про сніг у Києві

Ввечері 15 лютого нардеп опубілкував у своєму Telegram-каналі відео зі спецтехнікою, яка прибирала дороги столиці.

"Ваш ревізор на варті. Київ знов замело, але цього разу спецтехніка не втрачає часу. Сподіваємось, завтра дороги будуть", — писав Тищенко під роликом.

Відео дня

Сніг у Києві спричинив транспортний колапс

Затори паралізували столицю через негоду 16-17 лютого. Напередодні кияни скаржилися, що не могли дістатися роботи через затримки громадського транспорту. У Київській міській адміністрації розповідали, що до прибирання снігу залучили 256 одиниць техніки.

16 лютого комунальник засипав журналістку снігом під час запису ефіру про негоду у Києві.

Нагадаємо, під час масового отруєння в Раді 12 лютого народний депутат Микола Тищенко казав, що парламентарі отруїлися в їдальні. Він показав, як виглядає їдальня Верховної Ради, та запевнив, що в ній "немає нічого особливого".