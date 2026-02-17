"Тищенко против зимы": в сети показали, как нардеп убирает снег в Киеве (видео)

Видео, в котором народный депутат Николай Тищенко якобы убирает снег лопатой на улицах Киева, распространилось в соцсетях.

Видео с Николаем Тищенко, убирающим снег в Киеве, опубликовал 17 февраля ряд Telegram-каналов, в частности "Лачен пишет". При этом на официальных страницах народного депутата этого ролика нет.

Авторы ролика сделали на нем надпись: "Тищенко против зимы".

На видео можно увидеть Тищенко, расчищающего снегоуборочной лопатой дорогу возле бизнес-центра.

"Мы победим даже снег!" — говорит он.

Николай Тищенко о снеге в Киеве

Вечером 15 февраля нардеп опубликовал в своем Telegram-канале видео со спецтехникой, которая убирала дороги столицы.

"Ваш ревизор на страже. Киев снова замело, но на этот раз спецтехника не теряет времени. Надеемся, завтра дороги будут", — писал Тищенко под роликом.

Відео дня

Снег в Киеве вызвал транспортный коллапс

Пробки парализовали столицу из-за непогоды 16-17 февраля. Накануне киевляне жаловались, что не могли добраться до работы из-за задержек общественного транспорта. В Киевской городской администрации рассказывали, что к уборке снега привлекли 256 единиц техники.

16 февраля коммунальщик засыпал журналистку снегом во время записи эфира о непогоде в Киеве.

Напомним, во время массового отравления в Раде 12 февраля народный депутат Николай Тищенко говорил, что парламентарии отравились в столовой. Он показал, как выглядит столовая Верховной Рады, и заверил, что в ней "нет ничего особенного".