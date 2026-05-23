Поради професійного адвоката: Богдан закликав "Андрія" здати "Вову"

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан закликав такого собі Андрія піти на угоду, оскільки "іншого варіанту немає".

Не уточнюючи імен, Богдан у Facebook написав таке:

"Андрію, не вийо... Тобі треба йти на угоду, іншого варіанту немає. Здай Вову, отримай квиток на волю. P.S. Поради професійного адвоката".

Прізвищ автор поста називати не став, а коментарі закрив.

Андрій Богдан: санкції та "розслідування"

Нещодавно Андрій Богдан опинився під санкціями, які проти нього на нього запровадив президент України Володимир Зеленський на 10 років. Ексголова ОП попередив колишнього керівника, що "розпочинає власне розслідування".

За словами Богдана, його фактично покарали за те, що він критикує владу, а також дії Зеленського, а також нібито причетний до публікацій "плівок Міндіча":

Відео дня

"Оскільки іншого шляху, окрім того, як боротися з цією несправедливістю, у мене не лишилося, я розпочинаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення щодо винесення та застосування санкцій стосовно Андрія Богдана. І обіцяю всім: посадові особи, які мали стосунок до вчинення цього злочину або певним чином перешкоджали з'ясуванню правди, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Санкції так санкції!"

Що за Андрій мається на увазі в публікації ексчиновника, теж залишається загадкою. Хоча це може бути відсилання до Андрія Єрмака, колишнього глави ОП, який отримав підозру у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва котеджного містечка "Династія" в Козині Київської області. Слідство вважає, що кошти на будівництво могли надходити від корупційних схем в "Енергоатомі". Зараз він перебуває під слідством.

Нещодавно Єрмак вийшов під заставу в 140 мільйонів гривень, провівши чотири дні в СІЗО, поки для нього збирали гроші.

У НАБУ запевнили, що президент України Володимир Зеленський не є фігурантом розслідування, у межах якого про підозру повідомили Єрмаку.

Нагадаємо, чим небезпечні санкції проти Богдана та інших українців для Зеленського.

Також повідомлялося, що Андрій Богдан "підколов" Буданова і його блокнот зі списком "під*расів".