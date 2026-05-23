Советы профессионального адвоката: Богдан призвал "Андрея" сдать "Вову"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан призвал некоего Андрея пойти на сделку, поскольку "другого варианта нет".

Не уточняя имен, Богдан в Facebook написал следующее:

"Андрей, не вые… Тебе надо идти на сделку, другого варианта нет. Сдай Вову, получи билет на волю. P.S. Советы профессионального адвоката".

Фамилий автор поста называть не стал, а комментарии закрыл.

Андрей Богдан: санкции и "расследование"

Недавно Андрей Богдан оказался под санкциями, которые против него на него ввел президент Украины Владимир Зеленский на 10 лет. Экс-глава ОП предупредил бывшего руководителя, что "начинает собственное расследование".

По словам Богдана, его фактически наказали за то, что он критикует власть, а также действия Зеленского, а также якобы причастен к публикациям "пленок Миндича":

"Поскольку другого пути, кроме того, как бороться с этой несправедливостью, у меня не осталось, я начинаю свое независимое адвокатское расследование обстоятельств совершения уголовного преступления вынесения и применения санкций относительно Андрея Богдана. И обещаю всем: должностные лица, которые имели отношение к совершению этого преступления или определенным образом препятствовали выяснению правды, будут привлечены к уголовной ответственности. Санкции так санкции!"

Что за Андрей имеется в виду в публикации экс-чиновника, тоже остается загадкой. Хотя это может быть отсылка к Андрею Ермаку, бывшему главе ОП, который получил подозрение по делу о легализации 460 млн грн при строительстве коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области. Следствие считает, что средства на строительство могли поступать от коррупционных схем в "Энергоатоме". Сейчас он находится под следствием.

Недавно Ермак вышел под залог в 140 миллионов гривен, проведя четыре дня в СИЗО, пока для него собирали деньги.

В НАБУ заверили, что президент Украины Владимир Зеленский не является фигурантом расследования, в рамках которого о подозрении сообщили Ермаку.

