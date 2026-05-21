Читал книгу об истории победы Трампа: Ермак рассказал, как он провел 4 дня в СИЗО

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о нескольких днях, которые провел в следственном изоляторе. В частности, он использовал это время для чтения и размышлений.

Как сообщают корреспонденты hromadske и"Новости.LIVE", во время разговора с журналистами в зале суда, Ермак уточнил, что в изоляторе провел примерно четыре дня. В этот период он читал книгу американского автора, посвященную избирательной кампании и победе на президентских выборах в США Дональда Трампа. Экс-чиновник пояснил, что заинтересовался этой темой из-за собственного присутствия на международных встречах и желания лучше понять политические процессы, которые предшествовали той победе.

"Я много читаю вообще. Поэтому читал. Читал — не помню автора, американского, — книгу об истории победы Трампа в первой его там... Не помню сейчас автора, но такой, известный. Достаточно интересно, потому что я был свидетелем, был несколько раз на встречах нашего президента с президентом Трампом, поэтому было интересно посмотреть, как тогда это все происходило", — отметил он.

Также он отметил, что находился в отдельной платной камере. По его словам, этот вопрос организовал адвокат, воспользовавшись доступными процедурами. Также он подчеркнул, что находился в камере сам.

Кроме того, во время общения с журналистами он заявил, что воспринял этот опыт спокойно. Он также добавил, что является "сильным человеком" и имеет внутреннюю выдержку. Отдельно он продемонстрировал электронный браслет и подтвердил, что выполняет все требования суда, в частности ограничение передвижения.

Андрей Ермак продемонстрировал электронный браслет, который он обязан носить Фото: Скриншот из видео

"Это жизнь. Я сильный человек. Правда и справедливость стоит того, чтобы за это бороться", — добавил он.

Кроме того, Ермак сообщил, что сдал загранпаспорта и находится под территориальными ограничениями в пределах Киева. Он также отметил, что по делу был внесен залог, который превысил 150 миллионов гривен, часть которого, по его словам, помогли собрать разные люди.

Дело Ермака — что об этом известно

Напомним, что 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил экс-главу Офиса президента Андрей Ермак под стражу с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен. Прокуратура просила больший залог — 180 миллионов, а сам Ермак заявил, что не признает обвинений, считает дело безосновательным и планирует обжаловать решение суда.

По состоянию на 15 мая за бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака внесли 58,8 млн грн из необходимых 140 млн залога, однако полную сумму до завершения банковского дня так и не собрали. Из-за этого он остался под стражей в следственном изоляторе.

Однако уже 18 мая стало известно, что за Андрея Ермака все же внесли полный залог. Как писало издание hromadske со ссылкой на ВАКС, средства поступали и в течение выходных, однако суд смог подтвердить их зачисление только в рабочий день.

Впоследствии, после выхода из СИЗО, Ермак поблагодарил всех, кто присоединился к сбору средств на залог и заявил, что не планирует покидать Украину.