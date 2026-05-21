Читав книгу про історію перемоги Трампа: Єрмак розповів, як він провів 4 дні у СІЗО

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про кілька днів, які провів у слідчому ізоляторі. Зокрема, він використав цей час для читання та роздумів.

Як повідомляють кореспонденти hromadske та "Новини.LIVE", під час розмови із журналістами у залі суду, Єрмак уточнив, що в ізоляторі провів приблизно чотири дні. У цей період він читав книгу американського автора, присвячену виборчій кампанії та перемозі на президентських виборах у США Дональд Трамп. Ексчиновник пояснив, що зацікавився цією темою через власну присутність на міжнародних зустрічах і бажання краще зрозуміти політичні процеси, які передували тій перемозі.

"Я багато читаю взагалі. Тому читав. Читав — не пам’ятаю автора, американського, — книгу про історію перемоги Трампа у першій його там… Не пам’ятаю зараз автора, але такий, відомий. Достатньо цікаво, тому що я був свідком, був кілька разів на зустрічах нашого президента з президентом Трампом, тому було цікаво подивитися, як тоді це все відбувалося", — зауважив він.

Також він зазначив, що перебував в окремій платній камері. За його словами, це питання організував адвокат, скориставшись доступними процедурами. Також він підкреслив, що перебував у камері сам.

Крім того, під час спілкування з журналістами він заявив, що сприйняв цей досвід спокійно. Він також додав, що є "сильною людиною" та має внутрішню витримку. Окремо він продемонстрував електронний браслет і підтвердив, що виконує всі вимоги суду, зокрема обмеження пересування.

Андрій Єрмак продемонстрував електронний браслет, який він забов'язаний носити Фото: Скриншот з відео

"Це життя. Я сильна людина. Правда і справедливість коштує того, щоб за це боротися", — додав він.

Крім того, Єрмак повідомив, що здав закордонні паспорти та перебуває під територіальними обмеженнями в межах Києва. Він також зазначив, що у справі було внесено заставу, яка перевищила 150 мільйонів гривень, частину якої, за його словами, допомогли зібрати різні люди.

Справа Єрмака — що про це відомо

Нагадаємо, що 14 травня Вищий антикорупційний суд України відправив ексголову Офісу президента Андрій Єрмак під варту з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. Прокуратура просила більшу заставу — 180 мільйонів, а сам Єрмак заявив, що не визнає звинувачень, вважає справу безпідставною та планує оскаржувати рішення суду.

Станом на 15 травня за колишнього керівника Офісу президента Андрій Єрмак внесли 58,8 млн грн із необхідних 140 млн застави, однак повну суму до завершення банківського дня так і не зібрали. Через це він залишився під вартою у слідчому ізоляторі.

Однак вже 18 травня стало відомо, що за Андрія Єрмака все ж внесли повну заставу. Як пиало видання hromadske із посиланням на ВАКС, кошти надходили і упродовж вихідних, однак суд зміг підтвердити їх зарахування лише у робочий день.

Згодом, після виходу з СІЗО, Єрмак подякував усім, хто долучився до збору коштів на заставу та заявив, що не планує залишати Україну.