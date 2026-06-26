"Завершення цієї історії — ешафот": політолог прокоментував становище Олександра Лукашенка

Олександр Лукашенко намагається зберегти баланс у зовнішній політиці та розглядає два можливі сценарії свого політичного майбутнього — від тісного союзу з Кремлем до більш автономної моделі. Водночас, Росії не вдасться змусити його вступити у війну.

Про це заявив політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян в ефірі програми "Тепер Головне" на телеканалі "Еспресо".

За його словами, Лукашенко опинився "між двома вогнями" — між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, а також між Сі Цзіньпіном, США та Європою, через що змушений постійно балансувати.

Саакян зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії з території Білорусі для Лукашенка сформувалися два взаємовиключні сценарії. Перший він назвав "умовним Муссоліні при Путіні", тобто роллю союзника Кремля.

"Фактично посібник, який є менш зубатим, який може десь мати свою окрему думку, але завершення цієї історії — це ешафот", — сказав політолог.

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Другим варіантом Саакян назвав "сценарій Франсіско Франко", який, за його словами, Лукашенко хотів би реалізувати.

"Своїми кроками, певними винятками, зусиллями і балансуванням, забезпечив собі індульгенцію", — пояснив він, говорячи про іспанського диктатора.

Політолог додав, що Путін, на його думку, намагатиметься схилити Лукашенка до першого сценарію. Водночас він припустив, що хоча зустріч між ними відбудеться, "Путіну не вдасться змусити Лукашенка вступити у війну в будь-якому статусі".

Нагадаємо, 19 червня президент Володимир Зеленський висунув Олександру Лукашенку ультиматум, термін якого спливає 26–27 червня 2026 року. Глава держави озвучив три вимоги у контексті війни РФ проти України. Перша стосувалася самостійного вимкнення та демонтажу чотирьох ретрансляторів, які використовуються для керування російськими дронами Shahed під час атак на Україну. Друга — припинення постачання пального до РФ, обсяги якого, за словами Зеленського, зросли у 13 разів. Третя — зупинка виробництва на білоруських підприємствах компонентів для російського озброєння. Президент наголосив, що якщо ретранслятори не будуть вимкнені, цю проблему вирішать Збройні сили України.

25 червня стало відомо, що ретранслятори припинили роботу ще 22 червня. На це, зокрема, вказували дані Повітряних сил України. Водночас на початку тижня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка була запланована, однак поки невідомо, чи відбудеться вона, чи її скасували.