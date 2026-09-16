"Фільм тільки починається": голова "Укрпошти" подав позов до суду проти НБУ

Конфлікт між генеральним директором "Укрпошти" Ігорем Смілянським та головою Національного банку України Андрієм Пишним переходить на новий рівень.

Керівник поштового оператора заявив, що через 80 днів після того, як фінансове відомство вирішило його звільнити, вирішив вжити заходів. Тепер він має намір дати відсіч, знаючи, "що це того варте".

Цього тижня адвокати Смілянського подали позов проти НБУ до Київського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати рішення про його звільнення через професійну непридатність.

"Я впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді. Вважаю рішення щодо мене незаконним та упередженим. І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника "Укрпошти" застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в "Укрпошти"", — написав він.

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Смілянський переконаний, що звільнення — це "особиста помста з боку керівництва НБУ", нібито за спробу створити "Укрпошта Банк", який став би конкурентом "банків, наближених до НБУ".

"Тепер замість обміну заявами й постами у нас є набагато цікавіший майданчик для дискусії — суд. Хоча, звісно, соціальні мережі ніхто не скасовував. Позов подав особисто. Своїх юристів теж оплачую сам. Укрпошта нічого не платить. А ось якщо виграю, то свої витрати, звичайно, теж вимагатиму повернути з відсотками", — підкреслив автор.

За словами Смілянського, єдине, що його турбує, — це те, що судові справи займають час, і "поки вони завершуються, хтось, як показує досвід, може опинитися на плівках, за ґратами або за кордоном".

"Тоді, звісно, смак перемоги буде трохи зіпсований, але, як ви побачили вище, я вмію і чекати, і передбачати певні події. Недарма наші марки виходять пророчими. Обіцяю тримати всіх у курсі наступних серій. Фільм тільки починається", — підсумував голова "Укрпошти".

На момент написання статті ані Пишний, ані НБУ поки що не прокоментували заяву Смілянського.

"Укрпошта" та НБУ: непроста історія

У червні минулого року низка ЗМІ поширила новини про нібито загрозу дефолту компанії, посилаючись на дані з бюджету. Голова "Укрпошти" спростував цю інформацію. Він пояснив, що джерелом чуток став лист голови НБУ Андрія Пишного, в якому йшлося про ризики для фінансової системи України, серед яких — докапіталізація "Укрпошти".

При цьому, за словами керівника компанії, навіть у разі необхідності мова йшла б про 826 млн грн (менше ніж 20 млн доларів або 800 млн грн), що не могло б похитнути фінансову стабільність держави.

Смілянський наголосив, що станом на 1 червня 2025 року капітал "Укрпошти" становив понад 4 млрд грн. Після зміни методики розрахунку, запровадженої НБУ, цей показник формально знизився до мінус 600 млн грн. Однак до 1 січня 2026 року компанія має час, щоб адаптуватися до нових правил без використання коштів із державного бюджету.

У травні цього року Ігор Смілянський заявив про відкритий конфлікт із головою Національного банку України Андрієм Пишним і фактично звинуватив керівництво Нацбанку у створенні перешкод для роботи "Укрпошти" під час війни.

Він вважає, що керівництво НБУ не розуміє реалій життя та роботи на прифронтових територіях, а також розкритикував регуляторну політику Нацбанку, заявивши, що рішення ухвалюють люди, які не бачать реальної ситуації в регіонах.

23 червня НБУ ухвалив рішення про те, що генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський не відповідає вимогам щодо професійної придатності.

Той відреагував одразу, пояснивши мотиви банку. Рішення НБУ він назвав "повним лайном" та зловживанням службовим становищем для зведення особистих рахунків.

У серпні Смілянський знову розкритикував Нацбанк за нові вимоги. За його словами, з 1 серпня для "Укрпошти" починають діяти вимоги, затверджені постановою НБУ № 163 від 29.07.2022, № 103 від 25.09.2018 (з останніми змінами) та відповідних інструкцій, затверджених ними.

Відповідно до цього, усі постачальники фінансових послуг (банки, поштові оператори) нібито зобов’язані друкувати на паперових чеках за комунальні та інші платежі повне ім’я платника, РНУКПН (податковий номер) та повний номер банківської картки.

У Нацбанку України спростували інформацію про необхідність вказувати у чеках вищезазначені дані про платників.

Нагадаємо, Смілянський заявив про готовність "Укрпошти" допомогти з виборами.

Також повідомлялося, що він образив українців, які критикували його зарплату.